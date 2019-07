Nieuwe studie vindt verklaring voor bijna-doodervaring LDC

04 juli 2019

12u11

Bron: The Telegraph 2 Psycho Licht aan het einde van de tunnel zien, het gevoel hebben dat je zweeft of uit je lichaam treedt. Er zijn verschillende verhalen over bijna-doodervaringen, maar bestaan ze ook echt? Wat is de verklaring? En speelt het hiernamaals ook écht een rol?

Vaak wordt er vanuit gegaan dat bijna-doodervaringen eerder zeldzaam en uitzonderlijk zijn. Maar dat klopt niet helemaal, zo hebben wetenschappers uit Denemarken en Noorwegen ontdekt. Voor het onderzoek hebben ze mensen uit 35 verschillende landen verzameld en 1 op de 10 heeft al zo’n bijna-doodervaring meegemaakt.

“Het leek wel alsof ik in de hemel terecht was gekomen. Ik kon nog stemmen horen, maar was niet zeker of ik wel terug kon komen. Heel vreemd. Ik kon mijn lichaam niet meer controleren”, zo getuigt een 37-jarige vrouw. Andere symptomen zijn een scheiding van het lichaam, de tijd die plots sneller of trager lijkt te gaan en gedachten die absurd snel door het hoofd spoken.

Slaapstoornis

Alle deelnemers hadden gereageerd op een oproep op een crowdsourcing-platform. Zij moesten vervolgens een vragenlijst invullen, waarin gepeild werd naar hun sociaal-demografische gegevens, slaapkwaliteit en de bijna-doodervaring. Op die manier konden de wetenschappers achterhalen dat er een link is tussen een bijna-doodervaring en een slaapstoornis. De overgrote meerderheid van de mensen met zo’n ervaring heeft namelijk ook last van REM-intrusie.

Ter info: tijdens de REM-slaap zijn je hersenen heel actief waardoor je ook levendig droomt. Deze fase wordt daarom ook wel de droomslaap genoemd. Bij REM-intrusie springt je brein al in droomstand op het moment dat je in slaap valt. Dit gaat vaak gepaard met een gevoel van verlamming en hallucinaties.

“Dit onderzoek bevestigt het vermoeden dat bijna-doodervaringen op de een of andere manier te maken hebben met REM-intrusie”, besluit professor Daniel Kondziella, een neuroloog aan de Universiteit van Kopenhagen. Wil dit nu zeggen dat zulke ervaringen niets meer zijn dan levendige dromen? Toch ook weer niet. “Het vinden van een verband wil niet zeggen dat je ook een oorzaak aantoont. Maar het bewijst wel dat het nuttig is om te achterhalen wat de mechanismen achter REM-intrusie zijn, zodat we bijna-doodervaringen beter kunnen begrijpen."