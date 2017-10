Nieuwe Franse wet: 37.500 euro boete voor merken die liegen over Photoshop Sophie Vereycken

13u20 0 thinkstock Girl photographer at work Psycho Photoshop is slecht voor ons zelfbeeld, zo hebben al door talloze onderzoeken bewezen. Daar wil de Franse regering iets aan doen, en dus stelde ze een nieuwe wet in werking waarbij Franse advertenties voortaan moeten vermelden of een foto al dan niet bewerkt is.

Gedaan met het stiekem slanker, gladder en strakker maken van modellen. In Frankrijk mogen modellen niet langer bewerkt worden zonder dat de advertenties in kwestie de disclaimer "photographie retouchée" bevatten. Vergeten of - waarschijnlijker - bewust achterwege gelaten? Dat kost je dan € 37.5000, óf 30 procent van de productiekosten van de campagne.

Ook stockfotobedrijf Getty Images neemt een stap in de goede richting en deelde mee niet langer gefotoshopte beelden te willen gebruiken. Zo vroeg het bedrijf aan alle medewerkers om de foto's van hun modellen niet langer te bewerken.