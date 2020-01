Nieuwe beweging ijvert voor terugkeer van de huisvrouw: “Maar vrouwen zaten vroeger helemaal niet aan de haard”

Psycho Brengen we binnenkort onze dagen weer door aan de haard en in de keuken? Als het aan de Tradwives ligt wel. De hashtag #tradwife is trending op Twitter, en dat te midden van de #MeToo-beweging en in tijden van radicaal feminisme. Het idee achter de beweging, die vooral populair is in Amerika en Engeland? Vrouwen moeten zich inzetten voor het huishouden en hun echtgenoot in plaats van carrière te maken. Carrièrevrouw Veronique Leysen begrijpt het ergens wel. “Ik ben een vrouw met veel ambitie, maar begrijp dat er vrouwen zijn die gewoon rust willen voor hun kinderen.”

De druk om een baan met een huishouden te combineren ligt voor veel vrouwen hoog. Ook Veronique vindt de combinatie werk-gezin niet altijd even gemakkelijk, maar haalt er veel voldoening uit: “Ik snap dat feministen ijveren voor gelijkheid thuis, maar ik vind het de max om voor mijn gezin te zorgen. Ik zou mij zelfs triest voelen als ik dat niet zou kunnen doen.”

Ze begrijpt en respecteert vrouwen die ervoor kiezen om zich volledig toe te wijden aan het huishouden. “Ik ga uit van het principe: leven en laten leven. Voor kinderen zorgen is vaak een fulltime job. Dan vind ik het knap dat vrouwen zichzelf op de tweede plaats durven zetten. Als je vrijwillig thuisblijft, geef je alle kansen aan je partner om zich te kunnen ontplooien. En dat kan ook heel mooi zijn.”

Feminisme?

Zijn de Tradwives feministisch? Het Britse gezicht van de Tradwife-beweging Alena Kate Pettit, vindt van wel. “Voor mij gaat feminisme over keuzes”, zegt ze in een interview met de Britse openbare omroep BBC. “Zeggen dat je niet mag thuisblijven en carrière moet maken in een mannenwereld, is voor mij een keuze wegnemen.” Volgens Bieke Purnelle, directeur van Rosa, kenniscentrum voor gender en feminisme, is de kern van feminisme inderdaad dat vrouwen én mannen in alle vrijheid keuzes moeten kunnen maken. “Die keuze kan een carrière zijn, maar kiezen voor het huishouden evengoed . Kinderen opvoeden is even waardevol voor een samenleving als een betaalde baan. Maar een beweging zoals de Tradwives die normen oplegt, kan je moeilijk feministisch noemen.”

Back to the 50’s

De beweging laat zich inspireren door de traditionele rol van de vrouw in de jaren 1950, maar ook dat klopt niet helemaal. “Dat vrouwen tot de jaren zestig aan de haard zaten is een mythe”, zegt Purnelle. “Vrouwen hebben altijd gewerkt, op het veld, in de fabriek, in kantoren of wasserettes. Thuisblijven was alleen voor de hogere klassen. Veel huisvrouwen toen waren niet gelukkig met hun beperkte leefwereld.” Vandaag is een gezin onderhouden met maar één inkomen nog steeds moeilijk. Bovendien neemt het aantal alleenstaande ouders toe, en 80% daarvan zijn vrouwen. “Die hebben de luxe niet om thuis te blijven. De thuisblijfmoeder als norm naar voren schuiven helpt hen dus absoluut niet.”

Ouderwets

Moeten we ons zorgen maken over de trend? Sofie De Graeve van Furia, feministische denktank en actiegroep, denkt van niet. “De meeste vrouwen willen een maatschappelijke rol spelen. Er zijn genoeg vrouwen met ambitie en talent. Als je kijkt naar de universiteit van Gent, bijvoorbeeld, zie je meer vrouwelijke dan mannelijke studenten. Er zijn doorheen de geschiedenis trouwens altijd beweging geweest die vrouwen achter het fornuis wilden. Nu conservatieve partijen zo aan populariteit winnen, is het niet verbazend dat trends als Tradwives opduiken.” Purnelle bevestigt: “De kans dat vrouwen massaal weer aan de haard willen, is inderdaad erg klein. De meeste vrouwen zijn niet van plan hun verworven rechten op te geven. Het ophemelen van een ouderwets concept als het klassieke huwelijk, met de mannelijke kostwinner en de thuisblijvende moeder, is voor de meeste mensen vandaag de dag verre van ideaal. De Tradwives zijn populair omdat het idee van een keurig en strak geordende samenleving, rust en zekerheid lijkt te bieden. Maar dat is maar schijn.”