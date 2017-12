Niet alleen je tong en neus bepalen of je iets lekker vindt: ook je brein en oren doen mee

Joep Engels

17u32

Bron: Trouw 0 Thinkstock Psycho Lekker eten streelt de tong, maar of het smaakt hangt van alle zintuigen af. En van het brein dat die prikkels combineert met herinneringen en verwachtingen.

Heston Blumenthal had een subliem gerecht gecreëerd. Vond hij zelf. Zijn krabijs paste volgens de Engelse chefkok perfect bij een krabrisotto. Blumenthal vond het heerlijk, zijn maten in de keuken hadden er ook van genoten. Nu was het de vraag: wat vinden de gasten ervan? Op een avond was het zo ver. Terwijl de kok vanuit zijn keuken gespannen toekeek, kregen de uitverkorenen in restaurant The Fat Duck het krabijs opgediend. De reacties waren onthutsend. "Bah, vies! Veel te zout."

Wat ging er mis? De kleur. Blumenthal wist dat het een krabgerecht was, maar de gasten zagen alleen een rozerood ijsje. En die kleur associeerden ze met zoet, fruitig. Een aardbeien- of frambozensmaak. En dan valt een zoute vissmaak zwaar op de tong. Bij smaak spelen alle zintuigen een rol, maar de leiding ligt bij het brein. Of een gerecht in de smaak valt, hangt voor zeker de helft af van de verwachting die men ervan heeft.

