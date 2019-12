Narcisten kunnen empathisch zijn, ze doen het gewoon niet MV

30 december 2019

09u56

Bron: mindbodygreen 14 Psycho Een typisch kenmerk bij een narcistische persoonlijkheid? Hun gebrek aan empathie zou je denken. Al toont onderzoek door drie Zweedse universiteiten aan dat narcisten wel degelijk empathisch kunnen zijn, ze doen het gewoon niet.

Het onderzoek van de universiteiten toont aan dat narcisten, psychopaten en Machiavellisten zich wel degelijk in een ander zijn schoenen kunnen plaatsen, maar dat gewoon niet doen. Voor hun studie verzamelden de onderzoekers 278 deelnemers die een anonieme online enquête invulden. Ze moesten vragen beantwoorden over hun persoonlijkheid en empathie.

Wat bleek? ‘Dark personalities’, zo worden de drie persoonlijkheden genoemd, konden geen onderscheid maken tussen de verschillende soorten empathie al konden ze empathie wel herkennen. Maar wanneer ze aan empathie werden blootgesteld, voelden ze zich daar niet positief over.

De onderzoekers merkten na het bekijken van de antwoorden op dat mensen met een ‘donkere persoonlijkheid’ akkoord gingen met stellingen als ‘andere mensen hun ongeluk laat me koud’, ondanks het feit dat ze anderen hun emoties wel konden herkennen tijdens een empathie test.

Petri Kajonius, professor psychologie aan de University West in Zweden: “Er zijn heel wat misvattingen over de ‘normale’ psychopaten tussen ons”. Het is niet dat ze niet het vermogen hebben om zich empathisch op te stellen, benadrukt Kajonius. “Ze hebben gewoon niet de wil om het te doen. Ze geven niet veel om een andere persoon zijn gevoelens.”