Nachtuil? Dan loop je meer risico op depressie

30 januari 2019

17u11

Bron: Mind Body Green Ben jij iemand die 's morgens altijd vrolijk en al zingend uit bed komt? Of moet jij eerst drie bakjes troost binnenslurpen vooraleer de ochtendstond een beetje goud in de mond heeft? Of je een ochtend- of avondpersoon bent, blijkt een grote invloed te hebben op je latere geestelijke gezondheid.

Voor de studie droegen 700.000 mensen uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk activity trackers, werden hun genetische testresultaten bijgehouden en beantwoordden ze vragen over of ze eerder een ochtend- of avondpersoon zijn.

Wat bleek? Vroege vogels verkeren in het algemeen in een betere gezondheid en lopen minder risico op psychologische problemen zoals depressie en schizofrenie. Een mogelijke verklaring is dat ochtendmensen aan meer natuurlijk zonlicht worden blootgesteld. Serotonine, een ‘goed gevoel’-stofje, wordt immers aangemaakt onder invloed van daglicht, wat ook meteen verklaart waarom mensen in de winter vaker kampen met depressieve gevoelens dan in de zomer.

En hoewel het een uitgebreide studie was, hoeven nachtuilen zich niet meteen zorgen te maken. Er is alleen een verband gevonden tussen de twee, maar het betekent niet dat avondmensen gedoemd zijn om later te kampen met psychologisch problemen. Meer onderzoek is nodig om het verband ertussen uit te klaren.

Bovendien werd al aangetoond dat het eigenlijk niet aan jou, maar aan je genen ligt of je ‘s ochtends al fluitend opstaat of eerder tot de late uurtjes opblijft. Ze zijn meestal helemaal niet lui, of ze kiezen niet voor die bepaalde levensstijl, maar hebben gewoon een andere interne klok.