Naakt op het werk of seks met je ex?

Dromendokter Bas Klinkhamer leert ons hoe je dromen ontcijfert Sophie Vereycken

09u02 0 Thinkstock Painted sleeping eyes and Attractive brunette young woman in the white bed at morning time Psycho Of je nu bij het rinkelen van de wekker precies weet welke gekke dingen je deze nacht weer allemaal hebt uitgespookt, of je net geen flauw idee hebt hoe je nacht eruit zag: dromen doen we allemaal. Weten wat je droomt en hoe je het kan ontcijferen? Dat kan je leren, volgens dromendokter Bas Klinkhamer. Die ons natuurlijk ook meteen uitlegt hoé.

In zijn jeugdjaren raakte Bas Klinkhamer gefascineerd door dromen. Sindsdien heeft hij er zijn beroep van gemaakt om anderen te helpen hun dromen te ontcijferen. Hij schreef er zelfs een boek over, toepasselijk getiteld:'Dromen en nachtmerries, wat ze betekenen en wat je ervan kunt leren'. Want achter zo'n droom zit heel wat meer dan gewoon een rijke fantasie, volgens Klinkhamer.

Is een droom dan echt je onderbewuste dat aan het werk is, zoals altijd beweerd wordt?

"'Yesterday' van The Beatles kwam er naar aanleiding van een droom, Mozart schreef delen van 'De Toverfluit' naar een melodietje dat hij hoorde in een droom, 60 procent van de wiskundigen komt wel eens tot een oplossing van een probleem tijdens een droom, ... Dat komt omdat de radartjes van ons onderbewuste 's nachts inderdaad blijven draaien. Maar eigenlijk is een droom nog meer dan dat. Al in de Bijbel zie je dat dromen daar een belangrijke rol spelen als bron van wijsheid. Het idee dat dromen ons iets te zeggen hebben, bestaat al sinds de oudheid. En modern hersenonderzoek onderschrijft dat: het gedeelte van ons bewustzijn waar onze ideeën over onszelf zich bevinden, hoe we ons moeten gedragen in het bijzijn van anderen, hoe we ons willen profileren, ... dat valt weg. Tijdens de nacht staat ons sociaal aanpassingssysteem op een heel laag pitje, en komt datgene boven dat je ergens wel weet maar waarvan je niet weet dat je het weet (lacht). In mensentaal: allerlei angsten en verlangens die we in het echte leven onderdrukken omdat ze niet sociaal wenselijk zijn, komen dan naar boven, net omdat we 's nachts niet meer beperkt worden door onszelf."

Ik herinner me nog levendig een droom waarin ik rondloop in Smurfenland, mijn fototoestel wanhopig in de hand geklemd in een poging om de paddenstoel van Grote Smurf op de gevoelige plaat vast te leggen, omdat een reus keer op keer koppig pal voor mijn cameralens komt staan. Het lijkt me sterk dat die droom me iets wil vertellen over bepaalde onderdrukte verlangens.

"Het feit dat die droom je na al die tijd is bijgebleven, wil nochtans zeggen dat het wel een belangrijke droom was. Dat is iets dat ook Jung al wist: iedere droom die je raakt of met een sterk gevoel achterlaat - zelfs al is dat net als in dit geval eerder "hè, wat heb ik nou gedroomd?" - is van betekenis. Om een droom te verklaren en te kijken hoe dat betrekking heeft op je leven, is vooral de figuurlijke betekenis van belang. Eerst kijk je naar de letterlijke betekenis van het thema: wat betekent dat in het dagdagelijkse leven? Wat gebeurt er? Vervolgens ga je een symbolische betekenis geven. Natuurlijk kan je je blindstaren op bepaalde absurde elementen, zoals blauwe mannetjes en paddenstoelen, maar de essentie draait vaker wel dan niet om universele thema's. In dit geval: iets dat je belemmert om iets te bereiken. Vervolgens kan je gaan kijken hoe dat van toepassing is op je dagdagelijkse leven. Misschien bots je ergens steeds op dezelfde barrière?"

Kunnen we dan elke droom op dezelfde manier gaan ontcijferen?

"In principe wel. Een droom verklaren is eigenlijk helemaal niet moeilijk. Alleen hebben dromen door de jaren heen een soort van 'voorspellende' status gekregen, waardoor er lang gedacht werd dat enkel een expert duiding kon geven. Niets is minder waar. Iedereen kan zijn of haar eigen dromen verklaren. Ik ben ervan overtuigd dat ieder mens een natuurlijke wijsheid heeft om dromen te duiden. Je moet het alleen niet moeilijker maken dan het is: wat je in je droom ziet, mag je in de meeste gevallen heel letterlijk nemen. Loop je in je droom door de modder? Dan is de kans groot dat je ergens in je leven ook vast zit of het gevoel hebt dat je maar wat aan het aanmodderen bent. Wil je nog iets verder gaan dan dat, dan is er de DROOM-methode, die ik ook uitleg in mijn boek. Dat zijn vijf heel eenvoudige stappen om je droom tot in de puntjes te verklaren: Delen van jezelf (menselijke figuren in je droom vertegenwoordigen je eigen psyche), Raadsels (dromen spreken tot ons met behulp van symbolen), Ontwikkeling (deel de droom op in verschillende fases om zo meer inzicht te krijgen), Overzicht (je dromen staan niet op zichzelf, maar hebben alles te maken met je dagelijkse leven) en Meenemen (de boodschap die de droom je gegeven heeft, moet je in het dagelijks leven ook uitvoeren)."

En wat als je je droom 's ochtends niet meer herinnert?

"Ook dat kan je makkelijk leren. Het belangrijkste is: aandacht besteden aan je droom. Koop een schriftje, en schrijf daar voordat je gaat slapen het volgende in: "als ik morgen wakker word, dan onthou ik mijn droom." Door je dat bewust in te prenten voor je gaat slapen, is de kans al veel groter dat je de ochtend erna nog weet wat je die nacht gedroomd hebt. De volgende stap is er ook 's morgens aandacht aan te besteden. Sta niet meteen op als je de ogen opent, maar denk terug aan de nacht en datgene wat je je herinnert. Vertel het zachtjes aan jezelf - of, als je je partner niet wakker wil maken: schrijf het op in datzelfde schriftje. Zelfs al is het maar één gedachte of een gevoel: pen het neer. Wie dat doet, heeft echt geen wekenlange training nodig, maar kan na een paar dagen zijn of haar dromen al veel beter onthouden. Probeer het maar!"

'Dromen en nachtmerries' is verschenen bij Spectrum en kost 17,99 euro.

RV