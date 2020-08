Na catfishing is ‘wokefishing’ de nieuwe datingtrend om voor op te passen Stéphanie Verzelen

03 augustus 2020

11u06

Online daten kan weleens als een mijnenveld aanvoelen. Het nieuwste addertje onder het gras? 'Wokefishing', waarbij daters zich voordoen als politiek correct en activistisch, terwijl ze in realiteit niks geven om de topics die ze verdedigen.

‘Catfishing’ is zo 2010. De datingtrend waarbij mannen of vrouwen zich online als een compleet andere persoon voordoen, heeft nu een subtielere opvolger: ‘wokefishing’. De Amerikaanse journaliste Serena Smith bedacht de term, nadat ze er zelf slachtoffer van werd. “Mensen doen daarbij alsof ze bepaalde progressieve politieke ideeën koesteren om zo een partner te strikken”, schrijft ze op vice.com. ‘Woke zijn’ is immers jongerentaal voor politiek correct, progressief en activistisch zijn.

“Eindelijk een woord ervoor”

“Een ‘wokefish’ doet zichzelf bijvoorbeeld eerst voor als iemand die betogingen bijwoont, antiracistische of feministische idealen koestert of vegan probeert te zijn.” Jij zegt dat je een feministe bent? Oh, hij is toevallig ook geshockeerd door alle #MeToo-verhalen. Zo wil de ‘wokefish’ de indruk geven dat hij een goede match voor je is. Maar in de realiteit geeft een ‘wokefish’ niks om de issues die hij lijkt aan te vechten. Nu het fenomeen een naam heeft, blijkt dat al best wat daters met een ‘wokefish’ te maken kregen. ‘Eindelijk bestaat er een term voor’, schrijft eentje op Twitter.

“A wokefish may at first present themselves as a protest-attending, sex-positive, anti-racist, intersectional feminist who drinks ethically sourced oat milk and has read the back catalogue of Audre Lorde, twice.” Finally a term for this 😆 #wokefishing Sarah-Anne Gresham(@ WadadliFeminist) link

Vice sprak met een paar jongeren die er het slachtoffer van waren. De 19-jarige Hannah was zes maanden samen met haar vriend Tom, die beweerde dat hij zijn opvoeding veel te ‘wit’ vond en ervan droomde om in een diversere buurt te wonen. Toen stelde hij haar op een avond al lachend aan een groep vrienden uit zijn jeugd als zijn ‘vieze Arabische liefje’ voor. Niet veel later ontdekte Hannah dat hij vroeger lid was geweest van een neo-nazigroep. Extreem pijnlijk voor haar op dat moment, maar het gevaar bestaat ook dat het slachtoffer van een ‘wokefish’ nog jaren twijfelt aan zijn of haar vermogen om mensen goed in te schatten, zegt een relatie-experte aan Vice.

Daten met een wokefish? Zinloos

Dat sommige daters aan het ‘wokefishing’ slaan, hoeft niet te verbazen. Verschillende studies, waaronder deze van de University of California en deze van Florida State University, toonden al aan dat we ons meer aangetrokken voelen tot mensen die dezelfde politieke ideeën koesteren.

Een grootschalige survey van OkCupid bij meer dan acht miljoen van hun gebruikers stelde vast dat ze ‘iemand daten met dezelfde politieke ideeën’ 165 procent belangrijker vonden dan in 2004, terwijl ze ‘goede seks’ 30 procent minder belangrijk vonden. Neem daarbij dat grote politieke issues als Black Lives Matter en #MeToo vaak op de voorgrond treden de laatste jaren en je hebt het perfecte recept voor de ‘wokefish’-trend.

Daten met iemand die heel anders denkt over politieke topics dan jij is geen goed idee, zegt de relatie-experte van Vice nog. “Een compromis proberen te vinden is meestal zinloos. Het is weinig waarschijnlijk dat je een gezonde relatie kan opbouwen met iemand die andere fundamentele waarden koestert.”