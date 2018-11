Muzikanten met een hart: “Wij hebben zoveel gekregen, het is normaal om af en toe iets terug te geven” Anke Michiels

09 november 2018

18u22 4 Psycho Op een podium het beste van jezelf geven en de opbrengst aan een goed doel schenken. Hooverphonic, Goose, Tom Helsen en Buurman zijn muzikanten met het hart op de juiste plek. “Blij dat we iets kunnen teruggeven aan de mensen.”

HOOVERPHONIC STAAT IN HET SPORTPALEIS VOOR RODE NEUZEN XL

Op 30 november treedt Hooverphonic op voor Rode Neuzen Dag XL, in het Sportpaleis. “Wij hebben zoveel gekregen van de maatschappij: het is normaal om af en toe iets terug te geven”, vinden Alex Callier (46), Raymond Geerts (59) en zangeres Luka Cruysberghs (17). 

Optreden voor een goed doel: waarom is dat belangrijk?

Alex: “Dat is simpel: we hebben een ‘koninklijk leven’, en dat kan alleen omdat zoveel mensen ons steunen. Elk jaar doen we minstens drie shows voor het goede doel. Soms iets kleins voor de lokale Rotaryclub. Twee jaar geleden hebben we een Ancienne Belgique uitverkocht voor Vivacité: dat heeft 50.000 euro opgebracht. Een andere keer verloten we een huiskamerconcert en is er iemand gek genoeg om er 15.000 euro voor neer te tellen.”

