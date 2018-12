Muziek om bij in slaap te vallen: naar wat luister je? TVM

Bron: Medical Daily 0 Psycho Zo’n 15% van de Belgische bevolking lijdt aan slapeloosheid. En dat aantal blijft maar groeien. Daarvoor wordt massaal naar slaapmedicatie gegrepen, maar er is ook een gezonder en minder verslavend alternatief dat volgens een nieuw onderzoek kan helpen om makkelijker de slaap te vatten: naar muziek luisteren.

“Onderzoeken wijzen uit dat bij ons 15% van de bevolking aan slapeloosheid lijdt. Dat wil zeggen dat ze de voorbije drie maanden zeker drie nachten per week slaapproblemen hebben gehad. Dit kan betekenen dat ze pas na meer dan een half uur in slaap vallen, minder dan zes uur slapen, ’s nachts meer dan een half uur wakker liggen of niet voldoende gerecupereerd zijn na het slapen. Daarbij ondervinden ze ook overdag last van dat slaapgebrek,” vertelde An Mariman van de Gentse Universitaire Slaapkliniek begin dit jaar aan De Morgen.

Onze steeds drukker wordende levens, de invloed van elektronica en onze genen zijn volgens haar de belangrijkste factoren die bepalen of we slecht slapen. Mariman raadt aan om vooral op regelmatige tijdstippen te gaan slapen, veel te bewegen en alcohol, cafeïne en roken te vermijden.

Een nieuwe ondervraging bij 600 volwassenen leert ons nu ook dat muziek luisteren, kan helpen om sneller in slaap te vallen en dat ook veel mensen dat al proberen. Het zou kalmeren en je hoofd rustig maken, aldus de auteurs van de studie. De Amerikaanse Sleep Foundation raadt daarbij aan om naar nummers te luisteren die je al goed kent. Als je de songtekst en de melodie van een nummer nog niet kent, moeten je hersenen volgens hen namelijk te hard werken waardoor je net wakker wordt.

Volgens Liz Cooper van de British Academy of Sound Therapy zijn er 2 soorten manieren om muziek als een vorm van ‘slaapmedicatie’ te gebruiken. Enerzijds kun je volgens haar naar muziek luisteren “die bedoeld is om je te laten ontspannen door een traag tempo, lage tonen en een ritme dat constant blijft doorheen heel het nummer”. Anderzijds is het volgens haar ook een goed idee om naar nummers te luisteren “die een positieve herinnering oproepen” omdat je door die gelukzalige gedachte sneller de slaap zult vatten.

Dit zijn de populairste ‘slaapartiesten’

Zelf nog inspiratie nodig voor muziek om bij in slaap te vallen? Uit de ondervraging bleek dat Johann Sebastian Bach met stip op één staat als populairste artiest om ‘s avonds in bed te luisteren. Ook Ed Sheeran, Wolfgang Amadeus Mozart, Brian Eno, Coldplay en Frédéric Chopin zijn populair.