Music maestro's Joris Brys en Ruben Block babbelen in NINA over hun liefde voor muziek

22 november 2019

15u09 0 Psycho Triggerfinger-frontman Ruben Block (48) zit tegenwoordig mee aan het roer van radiozender Willy. En sportpresentator Joris Brys (31) is sinds kort bijna dagelijks op Studio Brussel te horen. Twee charmante mannen met een groot hart voor mooie melodieën en een stem om graag naar te luisteren? Daar zit muziek in.

Afspraak voor de foto’s in hartje Brussel bij een platenwinkeltje, waar beide heren zich al snel verliezen tussen bakken vol vinyl. Afspraak voor het interview daarna in Le Grand Café. Boven een kom dampende uiensoep gaat het over de charme van radio maken en hun onuitputtelijke liefde voor muziek. Van lovesongs en foute feestnummers, over pure nostalgie – “Eén nummer van Abba en ik ben weer dat klein manneke op bezoek bij moe en va”, vertelt Ruben – tot de zalvende kracht van sommige albums. Joris: “Heel wat nummers zijn zó verbonden met mijn overleden papa.”

We geven je alvast een blik achter de schermen, het volledige interview lees je morgen in NINA of op nina.be.

