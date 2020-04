Moeite om de slaap te vatten door corona? Met deze smakelijke ASMR-video’s vertoef je zo in dromenland Nele Annemans

22 april 2020

19u01 2 Psycho Tal van YouTubers en celebrity’s als Cardi B en Zoë Kravitz waagden zich er al aan: ASMR, ofwel video’s waarin mensen al smakkend hun maaltijd verorberen, rustig fluisteren, tikken met hun nagels, of aan de slag gaan met ander gekraak en geknisper. En die geluidjes kunnen bij sommigen zo’n ontspannend gevoel creëren waardoor stress vermindert en je zonder schaapjes tellen in slaap valt. Allemaal heel erg welkom in tijden van corona. Daarom verzamelden wij voor jou de beste ASMR-video’s van het moment.

Recap: ASMR staat voor Autonomous Sensory Meridian Response of het euforische of rustgevende gevoel dat mensen krijgen bij het luisteren naar bepaalde geluiden. Het gevoel wordt omschreven als een tinteling op de huid en vergeleken met een braingasm of breinorgasme. Meestal start het op de schedel om dan via de nek af te dalen richting ruggengraat. Op YouTube staan miljoenen ASMR-video’s van mensen die fluisterende, kauwende, slurpende, strelende of andere hypnotiserende geluiden maken.

En dat ASMR werkt, bewijst een onderzoek van vorig jaar, uitgevoerd door ASMR-expert Giulia Poerio van de universiteit van Sheffield. Daaruit bleek dat de hartslag van mensen die gevoelig zijn voor ASMR-triggers significant daalt. De effecten zijn te vergelijken met stressreducerende technieken zoals mindfulness en muziektherapie. Daardoor wordt ASMR gezien als iets met veel potentie. Het zou preventief kunnen helpen tegen spanningen of een ondersteunende rol kunnen krijgen bij therapieën.

En dat is voor velen die nu gebukt gaan onder stress of een slechte nachtrust meer dan welkom. Dit zijn alvast onze favoriete ASMR-video’s.

Als ASMR helemaal nieuw voor je is, laten we graag kennismaken met de ASMR-queen, Gentlewhispering, ook bekend als Maria. Zij maakte ondertussen al honderden kalmerende video’s die wereldwijd bekeken worden. Deze video richt zich specifiek op slaap, waardoor je binnen de kortste keren in dromenland vertoeft.

Nog een goede manier om met ASMR te beginnen zijn triggervideo’s, waarbij een ASMR-artiest verschillende geluiden of triggers introduceert. In deze video gebruikt Batala een speciale microfoon (die een 3D-stereosoundervaring biedt aan degenen die luisteren met een koptelefoon) waarmee ze 15 mondgeluidtriggers produceert waarvan je instant ontspant.

Latte, een andere artieste met honderden ASMR-video’s en meer dan 1 miljoen abonnees, heeft door de jaren heen al een behoorlijk professionele stijl ontwikkeld. In deze video speelt ze een rollenspel en doet ze zich voor als make-upartieste die jou helemaal opmaakt, ook een veelvoorkomende ASMR-methode.

Nog een bekende methode? Unboxing-video’s. Die lenen zich immers perfect om tal van geluidjes te maken terwijl je het pakje openmaakt.

De Engelse YouTube-ster WhispersRed hoort in het rijtje thuis van de bekende Maria, maar gaat nog een stapje verder en gebruikt geluiden van Tibetaanse klankschalen en andere liedjes om je helemaal rustig te maken.

In deze video komt geen rollenspel aan te pas. Psychologe Emma Gray doet immers onderzoek naar ASMR en hoe die techniek mensen kan helpen te ontspannen. Om haar hypotheses te testen, maakt ze zelf video’s waarin haar kalmerende stem te horen is.

Last but not least: Zach Choi, een Amerikaanse YouTuber die al meer dan een miljard views verzamelde met zijn video’s. Hij is momenteel de bestbetaalde food-ASMR-artiest en staat bekend om zijn video’s waarin hij grote hoeveelheden eten naar binnenspeelt.