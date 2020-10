Moeder en dochter Vermassen geven hun eerste duo-interview: “Moeke en vake zijn mijn voorbeeld in de liefde”

Genetica liegt niet. Zeker niet bij Jef en Jasmine Vermassen. Vierenveertig jaar verschil, maar de gelijkenissen tussen vader en dochter zijn treffend. Dat gezicht. Die ogen. En ook: die imponerende stem. De ene deed er iets mee in de rechtbank, de andere houdt er haar kleuterklas mee in het gareel en maakt er muziek mee.

En dan is er Vera. Mama van Jasmine. Limburgse. Excentrieke, blonde krullenbol. Maar ook: een mysterie. Als Vera meekomt naar assisen om voor haar man te supporteren, staat dat de volgende dag in de kranten. Maar wie meer wilde weten over Vera, was er altijd aan voor de moeite. Zo comfortabel haar man voor de camera’s, zo in haar nopjes is Vera als ze in de luwte mag blijven. Interviews: niks voor haar. “Ik ben erg gesteld op onze privacy”, zegt ze. Maar als er een voorstel binnenloopt voor een dubbelinterview met haar zwangere dochter, haalt de fiere moeder het van de zwijgzame echtgenote en zegt ze ‘ja’. Een unicum.

Jasmine, je bent vijf maanden zwanger. Hoe gaat het met je?

Jasmine: “Goed en niet goed. Goed, omdat met de baby alles oké is. Niet goed, omdat ik me een hele tijd fysiek slecht heb gevoeld. Niet kunnen eten, veel overgeven, darmklachten. Ik ben in het begin veel afgevallen. Vandaag is de eerste dag dat ik me oké voel.”

Vera: “Je weet waarvoor je het doet, hé. (Richt zicht tot de reporter.) Het wordt een jongetje. Ik weet z’n naam al.”

Jasmine: “Moeke heeft het geraden. Een tijdje geleden waren we op vakantie in Spanje. We waren daar met vrienden. Op zeker ogenblik praatten ze over hun hond en noemden ze z’n naam. Net degene die wij op het oog hadden. Ik keek naar mijn vriend. Moeke zag dat. Moeke ziet en voelt alles. Ze wist ook al dat ik zwanger was voor ik het haar had gezegd.”

Ik ben 29, ik heb er de leeftijd voor. We hadden alleen niet verwacht dat het zo snel zou zijn. Jasmine Vermassen.

Vera: “Jullie kwamen op een dag bij ons eten. Dennis komt binnen, hij is alleen. Ik zeg: ‘Waar is Jasmine?’ Hij zegt: ‘Die komt zo, die moest even naar toilet.’ Ik denk: ‘Het zal misschien zo ver zijn?’”

Jasmine: “Dennis en ik zijn net twee jaar samen. Mensen zeggen weleens: ‘Oei, een ongelukje?’ Nee, dus. Ik ben 29, ik heb er de leeftijd voor. Dit was super gepland. We hadden alleen niet verwacht dat het zo snel zou zijn. Ik was pas twee of drie maand ervoor gestopt met de pil.”

Vera: “Dat zit in de familie. Ik was ook snel zwanger van jou.”

Zitten moeilijke zwangerschappen – zoals nu bij je dochter – ook in de familie, Vera?

Vera: “Nee, alleen het einde liep moeilijk. Jasmine is gekomen met een spoedkeizersnede. Ik kreeg die dag weeën. Jef is meteen met mij naar het ziekenhuis gereden. We kwamen aan in het ziekenhuis, bleek dat het verkéérde ziekenhuis. Nochtans: ik was daar een aantal keer op controle geweest. ‘Oei mevrouw, voor de bevalling moet ge in het ander ziekenhuis zijn’, klonk het aan de balie. In dat andere ziekenhuis zagen ze dat mijn arbeid niet vlotte. Jasmines hartslag zakte elke keer weg. De navelstreng bleek twee keer rond haar nek te zitten.”

Jasmine: “Bij elke wee had die navelstreng, die dubbel rond m’n nek zat, zich strak getrokken rond m’n keel.”

Vera: “Dat was verschrikkelijk. Ik hoop dat jij zoiets niet moet meemaken. Toen je werd geboren, heb je heel luid geschreeuwd. We waren zo blij dat alles erop en eraan zat. Je had zuurstoftekort gehad, daardoor kan je ook een kind met een beperking krijgen.”

Jasmine: “Alleen een beetje zot in de kop. (lacht) Nee, ernstig: ik vraag me wel eens af of ik daaraan niets heb overgehouden. We weten dat niet, hé moeke. Ik kan heel moeilijk onthouden. Heeft het er iets mee te maken?”

Vera: “De tafels van vermenigvuldiging. Als kind was dat niet eenvoudig. Hoe dikwijls heeft vake dat niet herhaald met jou?”

Hoe ontdekte je dat je zwanger was?

Jasmine: “Ik moest een operatie ondergaan voor een gezwel in mijn borst. De dagen ervoor kwamen mijn regels maar niet door dus ik dacht: ‘Ik doe een test’. Negatief. Ook na de operatie werd ik nog altijd niet ongesteld. Ik doe opnieuw een test. Wél positief dit keer. We zijn meteen beginnen huilen. ‘Amai, het is voor echt nu.’”

Een gezwel in je borst. Iets ernstigs?

Jasmine: “De dokters hebben het direct weggenomen. Achteraf bleek dat het goedaardig was. Ook in mijn linkerborst zit iets, we volgen dat nu goed op. Het is belangrijk dat ik alert ben. Ik heb ooit eens een kwaadaardig melanoom gehad aan mijn teen. Als je dan iets voelt in je borst, denk je wel meteen: ‘Oei nee, toch niet opnieuw?’”

Kort na die ingreep ben je dan naar Spanje vertrokken. Met in je valies een hele belangrijke vraag.

Jasmine: “Dennis en ik wilden graag dat moeke meter werd. Temeer omdat ons kind een jongetje wordt en moeke altijd graag een zoontje heeft gewild.”

Vera: “Ik dacht eerst: ‘menen ze dat nu’? Uiteraard heb ik ‘ja’ gezegd. Ik heb me altijd afgevraagd hoe het als moeder moet zijn om een zoontje te hebben. Misschien dat ik het nu ga weten? Ik vind het meterschap een ernstige zaak. Ik ga dat ter harte nemen. Ik ga met dat kindje veel doen. Lachen. Plezier maken. Dansen. ‘Komaan oma Veertje’, roepen de kleinkinderen als ik dans. Maar ik wil hem ook dingen bijbrengen. Over kunst enzo. Ik ben van kunst gaan houden via mijn man.”

Jasmine: (lacht) “Ze namen ons vroeger mee naar tentoonstellingen. Dan stonden ze een kwartier te kijken naar een schilderij terwijl wij verder wilden. Achteraf bekeken heb ik er natuurlijk wel veel van geleerd. Ik kan nu echte kunst onderscheiden van namaak.”

Vertel eens iets over Dennis? Wie is hij?

Jasmine: “Ik heb Dennis leren kennen op een festival. We zijn eerst een hele tijd vrienden geweest. Na een poosje dacht ik: ‘dit voelt gewoon té goed’. Kort erna woonden we samen. En verder: dat hij personal coach is en leerkracht LO. Dat is een goeie match, want ik ben zelf kleuterleidster en intussen ook personal coach. Daarnaast ben ik ook rouw- en verliescounselor.”

Rouw- en verliescounselor. Hoe kom je daarbij?

Jasmine: “Ik had in mijn kleuterklas eens een kindje dat thuis verwikkeld zat in een echtscheiding. Ik ben dan naar Lut Celie gestapt van De Bleekweide. Van het ene kwam het andere en zo ben ik in een opleiding rond rouw en verlies gerold. Ik pas die kennis nu toe in m’n job als kleuterleidster. Dennis en ik wonen op een appartement, maar we zoeken een huis waarin ik een praktijkruimte kan inrichten. Ik wil er counselen combineren met personal coachen. Kinderen kunnen soms best wel wat ondersteuning gebruiken. De wereld waarin ze leven is complex.”

Vier zussen, waarvan er drie kleuterleidster zijn. En de andere sociaal werkster. Zit dat in de genen van de Vermassens?

Vera: “Ik denk dat we gewoon allemaal heel graag kinderen zien. Ik ben kinderverzorgster. Een kind staat voor mij altijd op de eerste plaats. Jasmine en de zussen hebben dat ook. Toen ik zelf kinderen kreeg, ben ik met die job gestopt. Ik vind: als je zelf kinderverzorgster bent, kan je je kinderen moeilijk naar de opvang sturen.”

Heb je nooit de behoefte gevoeld om opnieuw aan de slag te gaan?

Vera: “Ik had graag onthaalmoeder willen worden. Maar mijn man had zo’n druk leven. Het is niet dat ik me daarvoor heb weggecijferd. Al is het wel altijd in m’n achterhoofd blijven hangen. Het is er gewoon nooit van gekomen. Dat ligt aan mij. Maar nog altijd als ik een kind zie, word ik vanbinnen helemaal warm.”

Jasmine: “Kinderen zijn nog zo fragiel, hé. Ze hebben zorg nodig.”

Vera: “Dat zorgende, we hebben dat in ons gezin allemaal. Als Jasmine of de zussen vroeger ergens naartoe moesten, brachten we ze altijd met de auto. Of we zorgden dat ze in groep konden rijden met de fiets. Zeker voor vake was dat belangrijk. Hij heeft door zijn werk te veel ellende gezien en gehoord. Wij hadden altijd schrik. Toch moet je op zeker moment loslaten.”

Jasmine: “Over dat zorgende: moeke was eens een keer op yogaweekend. Vake bleef alleen thuis. Je moet weten: vake kan koken, die kan prima zijn plan trekken. Ik ging er dat weekend langs, hij zat eenzaam te treuren aan de tafel. Ik zeg: ‘Je mist moeke, hé?’ ‘Ja, ik mis moeke’. Hij is dat niet gewoon.”

Jef zegt dat in interviews zelf ook. Dat als jij wegvalt, Vera, hij verloren is.

Jasmine: “Dat is echt zo. Hij zat daar als een treurwilg. ‘Hela, ben ik geen goed gezelschap misschien?’, vroeg ik. ‘Jawel, zoeteke.’”

Vera: “Jef en ik, wij zijn erg op elkaar afgestemd. Wij denken en voelen hetzelfde. Ik weet wat hij denkt, hij weet wat ik denk. We hebben ook dezelfde smaak. Kleren, kunst: we zullen altijd dezelfde dingen kiezen. Als we elkaar ooit verliezen: ik heb daar ook schrik voor. Jasmine was drie toen we huwden. Intussen weet je hoe de ander zich voelt.”

Jasmine: “Jullie kunnen constant bijeen zijn zonder dat er ooit een stilte valt.”

Als ik één ding anders zou doen: ik wil proberen er altijd te zijn voor ons kind Jasmine Vermassen.

Wil jij aan je kind dezelfde opvoeding geven die je zelf ook kreeg, Jasmine? Of zijn er toch dingen waarvan je zegt: dat ga ik totáál anders doen.

Jasmine: “Ik heb thuis geleerd om oog te hebben voor de mensen die het moeilijker hebben. Wij worden vaak bestempeld als rijke mensen maar eigenlijk voelen wij ons niet zo. Ik denk ook niet dat we ons zo gedragen. Ik wil ons kind leren om de kleine dingen te appreciëren in het leven. Als ik één ding anders zou doen: ik wil proberen er altijd te zijn voor ons kind. Dat was bij vake niet altijd gemakkelijk. Hij zat geklemd tussen gezin en carrière. Dikwijls werd hij dan toch naar zijn job getrokken. Ik heb hem vaak gemist. Als kindje wilde ik ’s avonds graag bij hem zijn. Maar dan had hij een spreekbeurt. Of moest hij een dossier instuderen. Of naar de gevangenis gaan.”

Vera: “Tijdens verlofperiodes was hij er wél voor de kinderen. In principe zou hij nu met pensioen kunnen gaan. Jef is 73, we schelen vijftien jaar. Maar soms is het beter dat je gewoon bezig blijft. Hij moet er alleen op letten dat hij niet te veel hooi op zijn vork neemt. Dat gaat lichamelijk niet zo goed meer. Jef kan moeilijk nee zeggen. Dat heb jij ook, Jasmine.”

Jasmine: “Altijd goed willen doen voor iedereen, hé. Dennis en ik zullen goed moeten bekijken hoe we ons leven gaan organiseren.”

Vera, je gaat weleens in de publieksbanken zitten als Jef een belangrijke zaak pleit. Is dat omdat je dat zelf wil? Of omdat je man het vraagt?

Vera: “Ik wil hem dan steunen. Er zijn een aantal zware assisenzaken geweest – ik denk bijvoorbeeld aan de parachutemoord – en dan zit je daar als advocaat maar. In je eentje. Jef vindt het dan fijn als ik er ben.”

Jasmine: “Hij heeft daar heel veel aan. Hij zit dan regelmatig naar ons moeke te knipogen of te kijken. Vake is een eeuwige romanticus. Die is na al die jaren nog even verliefd op ons moeke.”

Vera: “Hij stopt dan dingen in z’n pleidooien, speciaal voor mij. Kleine binnenpretjes van ons twee. En terwijl kijkt hij naar mij. Dan zie je die hele zaal denken: ‘Wat krijgt díé, zeg?’ (lacht) ’s Avonds praten we na. ‘Hoe zou ik dit doen? Hoe zou ik dat doen?’ Ik zeg hem dan eerlijk wat ik denk. Mensen zeggen weleens: ‘Hij tovert’. Dat klopt niet. Je krijgt geen jury mee door te ‘toveren’. Jef is gewoon heel goed in het woord. Hij kan zich buitengewoon goed uitdrukken.”

Kan je thuis discussiëren met hem? Of is hij verbaal altijd de sterkste en delf je per definitie het onderspit?

Vera: “Nee, thuis is dat anders.”

Jasmine: “Er wordt thuis sowieso al niet veel gediscussieerd. Vake is schattig, hoor. Ik zie in mijn kleuterklassen ouders vaak vervreemden van elkaar. Ze leggen de focus helemaal op het kind. Tot ze alleen nog mama en papa zijn. Bij mijn ouders is dat helemaal anders. Ik zie hun liefde nog altijd bloeien. Ze zijn nog altijd man en vrouw.”

Vera: “Iedereen heeft weleens woorden. Het ene moment is er een vonk, het volgende is die vonk weer minder. Maar die samenhorigheid tussen ons, die is altijd heel groot gebleven.

Zijn je ouders jouw voorbeeld, Jasmine?

Jasmine: “Zeker. Ik heb een paar ex-vriendjes gehad die heel stoer waren en hun gevoelens niet toonden. Gelukkig had ik dan het voorbeeld van mijn papa, die romantisch is en wél gevoelig. Vake houdt van verrassingen. Een etentje. Een boeket. Dankzij papa weet ik dat zo’n mannen bestaan en ben ik blijven geloven dat er ook voor mij ergens zo eentje bestond. Ik ben blij dat ik hem heb gevonden.”

Ik heb altijd graag een muziekcarrière gewild maar daar lag veel druk op. Het draaide altijd om mijn vader Jasmine Vermassen.

Behalve van een eigen praktijk droom je ook van een zangcarrière, Jasmine. Onlangs bracht je een eerste single uit.

Jasmine: “Ik heb altijd graag een muziekcarrière gewild maar daar lag veel druk op. ‘Gaat je papa niet moeilijk doen over het contract?’ Elke muziekwedstrijd waaraan ik deelnam, draaide daarrond. Ooit schreef ik me eens in onder mama’s naam Roy. Ze hebben dat toen ontdekt en smeten me uit de wedstrijd. Zo boos waren ze. Ik heb nooit een eerlijke kans gekregen. Het draaide altijd om mijn vader. De jongste tijd denk ik steeds vaker: ‘En wat als ik nu eens níét bekend word?’ En m’n muziek gewoon breng op trouwfeesten, begrafenissen en doopsels? Ik heb dat een tijd gedaan, dat was prachtig om te kunnen doen. Het blijft een tweestrijd.”

Je nam deel aan K3 zoekt K3 en sneuvelde vlak voor de eindmeet. Heeft ook daar je achternaam je parten gespeeld?

Jasmine: “Ik denk het wel. Ik heb altijd het gevoel gehad dat dat er iets mee te maken had. Achteraf ben ik nog voor een aantal andere televisie-audities gevraagd. Ze zeiden altijd dat ik exact beantwoordde aan wat ze zochten, maar nooit hoorde ik nog iets. Zo ging het elke keer. Dat heeft me erg doen twijfelen aan mezelf. Ben ik wel goed genoeg? Voor mijn zelfvertrouwen was dat nefast.”

En Dennis? Hoe reageerde die op je achternaam? Wat doet het met een man om te horen dat de vader van z’n lief Jef Vermassen is? Lijkt me behoorlijk intimiderend.

Vera: “Ha kijk, ik ga hier iets te weten komen.”

Jasmine: “(lacht) Dennis wist dat eigenlijk niet. Ik had het hem niet gezegd. Het was pas toen iemand me herkende op straat dat het ter sprake is gekomen. Het maakt voor Dennis allemaal niet uit. Ervoor had ik weleens vriendjes die alleen maar samen waren met mij omwille van m’n vader. Met Dennis is het gelukkig anders. Hij heeft me leren kennen als ‘gewoon Jasmine’ en dat ben ik nog altijd. Gewoon Jasmine.”

Alle geluk samen. En voor straks: een wolk van een baby.