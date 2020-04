Mis je iemand? Stuur een briefje in een fles LDC

14 april 2020

Lang leve technologie in deze quarantaine. Het maakt het zo veel makkelijker om vanop een afstandje contact te hebben met je geliefden. Maar ben je die videocalls en online afspraakjes beu? Dan kan je het ook origineel aanpakken en een brief in een fles versturen.

Message in a bottle. Het doet denken aan het bekende, gelijknamige nummer van The Police, maar ook aan de gloednieuwe actie van Dopper. Het waterflessenmerk vindt contact in tijden van social distancing belangrijker dan ooit. Daarom kan je bij het Nederlandse label nu een fles kopen, met een brief in, en opsturen als geschenk.

Via de website kies je een waterfles uit die je mooi vindt. Voor 0,67 euro kan je er een kaartje met persoonlijke boodschap aan toevoegen. Als je online bestelling afgerond is, stuurt Dopper de fles op. Klaar is kees.