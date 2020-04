Het zijn harde tijden voor extraverten. Geen geroezemoes op kantoor, geen ambiance in een café, alleen de piekermolen in het hoofd blijft draaien. Veel mensen voelen zich daar niet lekker bij. Psychologieprof Filip Raes (KU Leuven) legt uit waarom de stilte soms een opgave lijkt, en hoe we er mee moeten omgaan. “Zeg alsjeblieft niet dat we deze tijd moeten gebruiken voor zelfreflectie.”

Psycho Het zijn harde tijden voor extraverten. Geen geroezemoes op kantoor, geen ambiance in een café, alleen de piekermolen in het hoofd blijft draaien. Veel mensen voelen zich daar niet lekker bij. Psychologieprof Filip Raes (KU Leuven) legt uit waarom de stilte soms een opgave lijkt, en hoe we er mee moeten omgaan. “Zeg alsjeblieft niet dat we deze tijd moeten gebruiken voor zelfreflectie.”

“Stilte is de aanmaning tot rust, de afwezigheid van geluid of beweging”. Dat staat te lezen in de Dikke Van Dale. Een eenvoudige beschrijving, die in realiteit toch iets gecompliceerder is. Stilte is zo veel meer dan de afwezigheid van geluid. Ze kan beklijvend zijn, in een spannende scène van een horrorfilm bijvoorbeeld. Maar ook pijnlijk, tijdens een date die stroef loopt of in de lift met een collega die je vaag kent. De seconden lijken dan trager dan ooit voorbij te kruipen.

Met andere woorden: stilte is vaak oncomfortabel. Best logisch, want we leven in een jachtige wereld, met een smartphone op zak die om de haverklap bliepende geluidjes maakt. We zijn zo omringd door lawaai, dat we er gewoon aan zijn geraakt. Om dat even te schetsen: Vlaanderen telt amper 10 officiële stiltegebieden. En op die plekken is het zelfs niet muisstil. Het is er vooral de bedoeling dat er geen storende geluiden zijn, wel bijna uitsluitend natuurlijke omgevingsgeluiden.

Lawaai is ongezond

Desondanks is er sprake van een tegenbeweging. “Jarenlang luidde het mantra dat we actief moesten zijn, veel hobby’s moesten hebben, naar buiten moesten komen en van alles moesten ondernemen. Maar dan werden stiltereizen en stilteretraites plots populair. In de nasleep van meditatie en mindfulness was het hip om tot stilstand te komen”, weet klinisch psycholoog Filip Raes.

Die hype kwam er niet zonder reden. “Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat lawaai schadelijk is voor onze fysieke en mentale gezondheid. Het is ook heel stresserend. We storen ons aan geluiden die we niet onder controle hebben of die onvoorspelbaar zijn.”

Sommige mensen worden in lockdown light gek van de stilte Psychologieprof Filip Raes (KU Leuven).

Wil dat zeggen dat we en masse de stilte moeten omarmen? Toch ook niet. “De ene persoon heeft er gewoon meer nood aan dan de andere. Dat merken we zeker in de lockdown light. Sommige mensen kunnen nu - ongeacht alle problemen die de situatie met zich meebrengt - best genieten van de rust. Andere mensen worden er helemaal gek van.”

Stilteonderzoek

Dat heeft volgens Raes met onze persoonlijkheid te maken. “De ene vindt het niet erg om alleen te zijn. De andere is van nature uit meer extravert en outgoing, die houdt van prikkels, nieuwe ervaringen en uitdagingen en omringt zich graag met mensen.”

Dat zien we ook in het grote stilteonderzoek. Vorig jaar bevroeg het onderzoeksbureau Indiville meer dan 1.000 Vlamingen. Eén op de tien vindt stilte in z’n leven niet belangrijk. Omdat ze opleven bij geluid, muziek en vrienden om hen heen. Maar ook omdat ze tijdens rustige momenten beginnen te piekeren, en zich somber of zelfs angstig voelen.

Ga op zoek naar deugddoende afleiding Psychologieprof Filip Raes (KU Leuven).

In deze quarantaine wordt het fenomeen nog eens uitvergroot. “Hoe meer we alleen zijn, hoe meer onze gedachten alle richtingen uitgaan. Opnieuw: dat geldt niet voor iedereen, maar zit in de aard van het beestje. Heb je de neiging om veel te piekeren? Dan heb je daar nu nog meer tijd en ruimte voor”, verklaart de professor.

Gelukkig is er een voor de hand liggende oplossing: ga op zoek naar deugddoende afleiding. Raes: “Probeer actief te blijven en je dag te vullen met ontspannende activiteiten. Hou contact met mensen, zij het via videochat of via een gesprek aan de deurdorpel. Door afleiding te zoeken, geef je dat piekeren minder kans. Anderzijds moet je het piekeren en de bijhorende negatieve gevoelens niet proberen onderdrukken, want dat maakt de situatie erger. Accepteer dat je nu meer dan voorheen bezorgd bent. Dat is helemaal oké, gezien de situatie. Laat het zijn. Je kan daar toch niet snel iets aan veranderen.”

Pas op: accepteren is nog een ander verhaal dan omarmen. “Zeg alsjeblieft niet dat we deze tijd moéten gebruiken voor zelfreflectie”, zo voegt de psycholoog er nog aan toe. “Er zijn ongetwijfeld types die van de quarantaine gebruik maken om stil te staan bij het leven. Denk aan mensen die ervaring hebben met mediteren, of zij die afscheid hebben moeten nemen van iemand met een jonge leeftijd. Tegelijk zijn er veel landgenoten die in bijzonder lastige situaties zitten. Gezinnen waar alles misloopt, kinderen die talrijke schoolopdrachten via de computer moeten oplossen en ouders die het moeten bolwerken, zelfstandigen die een financieel fiasco in het vooruitzicht hebben ... Tja, tegen hen kan je moeilijk suggereren om nu even te bezinnen. Op Twitter lees ik dat wel vaker: ‘Zeg nu niet dat ik moet stilzitten en nadenken over mezelf en het leven!’. Begrijpelijk, ze hebben andere zorgen aan hun hoofd. Ik sluit niet uit dat sommige mensen lessen zullen trekken uit deze crisis, maar we moeten niet doen alsof de wereld compleet gaat veranderen. Volgens cynici zal het snel weer business as usual zijn. Waarschijnlijk ligt de waarheid ergens in het midden. Er zal wel wat veranderen, maar de wereld gaat niet plots 180 graden draaien.”

Lees meer:

Psychologieprof Filip Raes geeft raad voor ons mentaal welzijn: “Ontzettend belangrijk om niét te gaan niksen” (+)

Festivals geschrapt? Je frustratie weg zingen is gezond (+)

Kunnen we over iets anders babbelen? Wat als je coronaconversaties beu bent (+)

Veel mensen zitten de komende weken voortdurend thuis. In ‘Mijn Thuisblijfgids’ lees je diverse tips en tricks van experts en journalisten om deze periode (ook mentaal) gezond en met goeie moed te overbruggen.