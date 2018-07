Met deze tips geniet je meer van je vrije tijd Liesbeth De Corte

10 juli 2018

13u05

Bron: Time 1 Psycho Om 13u een lunch gepland met een vriendin? Om 19u een reservatie in een restaurant, om 21u een concert meepikken en om 11u30 nog wat 'quality time' met je partner. We hebben de neiging om onze agenda's vol te plannen, waardoor we eigenlijk minder genieten van onze vrije tijd. Dat beweren Amerikaanse wetenschappers althans. Gelukkig stellen ze ook drie poepsimpele oplossingen voor.

Onderzoekers van de Ohio State University’s Fisher College of Business en de Rutgers Business School hebben zich jarenlang verdiept in het fenomeen vrije tijd en ze zijn tot het besluit gekomen dat het geen goed idee is om je uitstappen en activiteiten tot in de puntjes te plannen. Het zou er zelfs voor zorgen dat jij je minder amuseert.



Langs de andere kant hebben we het allemaal druk, druk, druk, en is het niet evident om tussen het werk, de wekelijkse bokslessen en de was en de plas spontaan af te spreken met vrienden, familie of je lief. De onderzoekers zijn daarom op zoek gegaan naar een gulden middenweg. Een overzicht van hun tips.

1. Hou het vaag

Ben jij een echte verstrooide professor die afspraakjes vergeet als je ze niet in je agenda noteert? Hou de timing dan zo vaag mogelijk. In plaats van om exact 18u iets te gaan drinken, kan je 'na het werk' afspreken. Laat die neurotische planner los en go with the flow.

2. Plan je agenda niet té vol

Heb je binnenkort een vrij weekend? Dan is het verleidelijk om allerlei leuke plannen te maken, maar voor je het weet zitten die twee dagen boordevol of heb je zelfs een dubbelboeking. Geen goed idee, zeggen de wetenschappers. Stel: je bent van plan om in de namiddag een koffie te gaan drinken met een vriendin en 's avonds ga je op restaurant met je familie. Als je dan nog gezellig aan het keuvelen bent met een kop koffie in de hand, is het des te moeilijker om afscheid te nemen en zal je onbewust ook minder genieten van het etentje. Niet té veel inplannen is dus de boodschap.

3. Geniet met volle teugen van elk moment

De derde en laatste tip sluit perfect aan bij de vorige. Als je weet dat er nog activiteiten zitten aan te komen, is de kans groot dat je door de tijdsdruk minder gaat genieten van je huidig uitje. Je weet dat je nog vanalles gepland hebt, waardoor jij je minder kunt focussen op het hier en nu, en dus geniet je ook minder.