Met deze tip word je elke ochtend met een net iets beter humeur wakker ND

26 februari 2018

08u52

Bron: Today 1 Psycho Eerlijk is eerlijk: de kans is klein dat je op maandag boordevol energie uit bed springt en meteen klaar bent voor de dag. Last van een klein ochtendhumeurtje? Dan helpt deze tip om net iets vrolijker uit bed te stappen.

Weinig hoef je niet te doen voor een iets minder geforceerde glimlach aan de ontbijttafel op maandagochtend. Investeer in een ruikertje bloemen dat je op het nachtkastje neerplant, om meteen vol energie aan de dag te beginnen.

Nancy Etcoff, professor psychologie aan Harvard Medical School, voerde een studie uit naar hoe bloemen je humeur kunnen beïnvloeden. Zij onderzocht 6 maanden lang het effect van een gekleurd ruikertje op je nachtkastje en kwam erachter dat na een week al een verschil in gemoedstoestand merkbaar was. Ook maakt het je empathischer naar anderen toe en heb je een beter humeur gedurende de rest van de dag.

Verder zorgen bloemen ervoor dat stress en angstige gevoelens afnemen, twee factoren die je slaap in de war kunnen sturen. Een betere nachtrust houdt logischerwijze ook een kleinere kans op een ochtendhumeur in, wat dan ook weer mooi is meegenomen.