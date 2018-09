Mensen vinden je leuker dan je denkt, dat bewijst de wetenschap mv

28 september 2018

14u03

Bron: hello giggles 2 Psycho Je krijgt misschien geen tweede kans om een eerste indruk te maken, maar een onderzoek toont nu aan dat dat ook helemaal niet nodig is. In de studie, die gepubliceerd werd in het vakblad Psychological Science, staat dat mensen vaak onderschatten hoe leuk een persoon hen echt vindt na de eerst ontmoeting.

"Ik heb altijd zo'n vermoeden dat de persoon waarmee ik praat me eigenlijk niet leuk vindt of toch niet even leuk als ik hen vindt", vertelt Gus Cooney, psycholoog aan Harvard University aan lifestylewebsite Hello Giggles. En hij is niet de enige die met dit gevoel in aanraking komt. De onderzoekers voerden een onderzoek uit waarbij twee mensen voor het eerst spraken en dan die ervaring evalueerden. De gesprekken, waarvoor soms onderwerpen aangeleverd werden, hadden steeds een andere duur. De onderzoekers ontdekten dat mensen minder streng waren voor hun gesprekspartner dan voor zichzelf. Ze waren er dan ook van overtuigd dat die aangenamer was om mee te praten.

Een ander onderzoek dat kotgenoten onder de loep nam, bracht ook al aan het licht dat de misverstanden zelfs verder gaan dan de eerste ontmoeting alleen. De onzekerheid over hoe leuk we zijn blijft zelfs enkele maanden duren.

Rapport

"We weten niet wat er door mensen hun hoofd heen spookt en daarom maken we onze eigen ideeën op van wat anderen over ons denken", legt Cooney uit. "We maken eigenlijk een soort van rapport op over ons gedrag en gaan ervan uit dat iedereen ons zo beoordeelt."

"Mensen zijn vaak strenger voor zichzelf dan voor mensen die ze net ontmoet hebben. Na een gesprek kan je reflecteren en nadenken over wat je gezegd hebt, en wat je misschien beter niet gezegd zou hebben." De studie komt niet met een oplossing voor hoe je dit probleem moet aanpakken, maar de onderzoekers wijzen erop dat beseffen dat het bestaat een goede eerste stap is.