Mensen luisteren meer dan ooit naar podcasts over mentale gezondheid: deze shows zijn het streamen waard Liesbeth De Corte

12 oktober 2020

17u09 0 Psycho Meer dan een halfjaar geleden is ons leven op z’n kop gezet door corona. En het psychische effect daarvan is niet min. Dat merkt ook Spotify. Volgens de streamingdienst luisteren mensen meer dan ooit naar podcasts die gaan over mentale gezondheid. Als troost, want je hoort dat anderen ook met dezelfde gedachten rondlopen. Op zoek naar een oorvol inspiratie, steun of wijsheid? Deze podcasts kunnen helpen.

1. Onbespreekbaar

Vind kalmte in een wereld die schreeuwt. Dat is de slagzin van onbespreekbaar, de podcast van Gentenaars Jef Willem en Nicolas Overmeire die mentale gezondheid bespreekbaar willen maken. Er wordt gebabbeld over onderwerpen zoals kwetsbaarheid, eenzaamheid, omgaan met meningen, aandacht en sociale media.

2. De kracht van openheid

Sanne Verschuuren is ervaringsdeskundige bij de Nederlandse Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en praat in haar podcast in alle openheid over mentale gezondheid en bewustzijn. Iedere aflevering wordt een ander thema behandeld en een bijpassende inspirerende deskundige geïnterviewd. Zo leer je hoe je een winterdepressie kunt tackelen en hoe je kunt omgaan met hoogsensitiviteit. Het doel? Het stigma rondom psychische klachten doorbreken.

3. Elke dag vakantie

Tel jij ook elke dag van de week af tot het weer weekend is? Genoeg ermee, zeggen Eva Daeleman en haar man Stijn Heymans, want daar is het leven veel te kort voor. “Het leven is zo veel meer dan werken, een hypotheek afbetalen, weekend vieren, rekeningen afhandelen en naar de supermarkt over en weer gaan”, aldus het duo. In hun podcast delen ze hun verhaal, en raken ze aan thema’s als geld, succes, burn-out, veerkracht, werk, work-life-balans, ...

4. The hilarious world of depression

Een podcast die gaat over depressie, waar je mee kan lachen? Awel ja. Dat moet kunnen, zegt de Amerikaanse komiek John Moe. Elke keer nodigt hij een andere comedian uit om over depressie te praten. “Onze podcast is geen therapie. Het is een kans om wat inzicht in te winnen, een beetje te lachen, en te beseffen dat mensen met depressie geen uitzondering zijn”, zo leest de omschrijving.

5. Teenager Therapy

Meghan Markle heeft haar podcastdebuut gemaakt in de show Teenager Therapy. De aflevering werd gemaakt vanwege World Mental Health Day. Zowel Meghan als prins Harry babbelen uitgebreid over geestelijke gezondheid, een onderwerp dat het stel nauw aan het hart ligt. De hertogin van Sussex praat daarbij opvallend openhartig over haar eigen ervaringen. “Het is heel schadelijk voor je mentale gezondheid als mensen dingen over je zeggen die niet waar zijn. Ik was vorig jaar de meest getrolde persoon ter wereld.” Volgens de oud-actrice werd er zo veel haat over haar uitgestort dat ze er bijna aan onderdoor ging. “Ik kan niet eens beschrijven hoe je je dan voelt.”

6. Terrible, Thanks for Asking

“Hey, hoe gaat het met je?” Het is een vraag die we vaak stellen, uit gewoonte of uit beleefdheid. En toch is die best beladen. Want meer dan eens gaat het niet zo goed. Maar dat eerlijk toegeven? Dat voelt ook ongemakkelijk. Dus zeggen we maar: “Cavakes”. De Amerikaanse Nora McInerny wil dat taboe doorbreken. In haar podcast vraagt ze mensen om hun eerlijke verhaal te delen, over werkloosheid, racisme, rouwen als je beste vriend overlijdt, financiële schulden, ... en ga zo maar voort. Soms verdrietig, soms grappig, meestal een beetje van beide.

