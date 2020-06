Meer straatintimidatie sinds de lockdown: hoe kan je reageren? Liesbeth De Corte

17 juni 2020

15u42 0 Psycho “Uw blik is ongepast, mijn kleren niet." Het is één van de graffiti-boodschappen die twee vrouwen in Gent verspreiden. Ze zijn het beu, en willen straatintimidatie een halt toeroepen. Terecht, want uit een nieuw onderzoek van Plan International blijkt dat het nog steeds een gigantisch probleem is. Tijdens de lockdown was er zelfs een piek.

Er zijn maar weinig vrouwen die nog nooit te maken kregen met straatintimidatie. Maar liefst 91 procent van de Belgische meisjes was al eens het slachtoffer. Bij jongens gaat het om 28 procent. Dat blijkt uit een onderzoek van Plan International. Catcalling wordt het fenomeen ook genoemd. Daarbij worden mensen nagefloten op straat, of geconfronteerd met kusgeluiden, seksuele gebaren of schunnige opmerkingen. Soms voelen ze zich zelfs fysiek bedreigd.

Je zou na een wandeling niet enkel je handen willen wassen, maar je hele lichaam Schrijfster Lize Spit.

Omdat we de voorbije maanden met z’n allen in ons kot bleven, zou je denken dat er een welkome daling zou zijn in het aantal getuigenissen rond seksuele intimidatie. Maar niets is minder waar: er was net een piek. Auteur Lize Spit schreef er zelfs over op Twitter. “Sinds de lockdown is catcalling in Brussel gevoelig verergerd. Je zou na een wandeling niet enkel je handen willen wassen, maar je hele lichaam, van kop tot teen, om al die vieze blikken en al dat gefluister er vanaf te spoelen.”

Volgens Wouter Stes van Plan International België heeft dat te maken met het gebrek aan sociale controle op straat. “De kans op eventuele getuigen was veel kleiner. Voor sommige plegers voelde het daarom alsof ze vrij spel hadden.”

Ten strijde met de spuitbus

Genoeg is genoeg, dachten Tine Van de Looverbosch en Patrycja Olszówka. De twee Gentse vrouwen zijn zelf al meermaals lastig gevallen in het openbaar. Om het veiligheidsgevoel op straat een beetje omhoog te krikken, vroegen ze op hun sociale media naar plaatsen waar mensen te maken kregen met intimiderend gedrag.

Er kwamen een 40-tal plekken uit de bus, waar ze met een spuitbus veelzeggende boodschappen sprayden. Denk aan: ‘Ik wil niet lachen uit angst’, ‘Making me feel powerless does not make you powerful’ en ‘Uw blik is ongepast, mijn kleren niet’. Met die actie willen ze het bewustzijn rond het probleem te vergroten. “We hopen ook dat mensen, als ze het zien gebeuren, er zullen op durven reageren”, vertelt Tine aan VRT. “We weten ook wel dat de ‘catcallers’ de teksten waarschijnlijk niet zullen lezen of zich er alleszins niks van zullen aantrekken. Maar misschien helpt het om angstige mensen moed te geven er toch te lopen. We hopen dat mensen die bang zijn dan beseffen dat het niet hun schuld is.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig losstaand van deze actie brengt Plan International België nog eens het digitale platform ‘Safer Cities’ onder de aandacht. Hierop kunnen jongeren openbare plaatsen in Antwerpen, Brussel en Charleroi waar ze zich ongemakkelijk, bang of gelukkig en veilig voelen, identificeren en delen. Sinds de lancering eind vorig jaar werden er al meer dan 1.500 locaties gemeld. Op basis van deze getuigenissen zal Plan aanbevelingen doen bij de steden om seksuele intimidatie aan te pakken.

Vier manieren waarop je kan reageren

Dan blijft het nog de vraag hoe je op het moment zelf best reageert. Volgens Wouter Stes hangt dat af van de situatie. Hoeveel agressors zijn er? Wat voor karakter heb je? Durf je iemand op de vingers te tikken voor onrespectvol gedrag? “We hebben vier strategieën gebundeld die je kan toepassen wanneer iemand het slachtoffer is van seksueel grensoverschrijdend gedrag."

• “In eerste instantie kan je anderen proberen te betrekken. Vaak zijn er mensen in de buurt, dus kan je een verantwoordelijke aanspreken. Denk bijvoorbeeld aan een buschauffeur, een barman, een medewerker op een festival, … Zie je niemand die een zekere autoriteit uitstraalt? Spreek dan gewoon een omstaander aan”, tipt Stes. “Het kan natuurlijk ook dat er absoluut niemand in de buurt is. Dan kan je 112 bellen om de hulp van de politie in te roepen.”

• “Een tweede strategie is de agressor afleiden. Zie je dat iemand lastiggevallen wordt? Als getuige kun je doen alsof je het slachtoffer kent en over een lukraak onderwerp beginnen praten. Zo geef je het slachtoffer ademruimte en neem je het momentum van de dader weg. Als slachtoffer kan je je ook omdraaien en tegen een omstaander beginnen babbelen over een alledaags onderwerp. Je kan ook met de agressor beginnen praten om de situatie te ontmijnen, maar dat vraagt veel lef.”

• “Een derde mogelijkheid is de pleger berispen. Dat is niet vanzelfsprekend, en is vooral een tip voor mensen die assertief zijn. Leg op een rustige manier uit aan de pleger dat z’n gedrag niet respectvol is. Dat kan zowel een omstaander doen als het slachtoffer zelf. Hierbij moet je wel oppassen dat de situatie niet escaleert.”

• “De laatste optie is afwachten. Soms kan je als getuige op het moment zelf geen actie ondernemen. Bijvoorbeeld wanneer iemand een tik op het achterwerk krijgt tijdens het voorbijlopen. Die situatie is meestal vluchtig, en voor je het weet is de agressor vertrokken. Dan is het belangrijk om het slachtoffer te ondersteunen. Vraag hoe het gaat en of je iets kan doen, geef aan dat je meeleeft, en stel eventueel voor om samen naar een plek te wandelen waar hij of zij zich veilig voelt. En ondersteun het slachtoffer als hij of zij een klacht wil indienen, en geef dan ook je getuigenis.”

De pleger negeren is de meest voor de hand liggende reactie, maar niet altijd de beste, stelt Stes. “Dit lokt zowel positieve als negatieve reacties uit. Bij sommigen is het een manier om de situatie te ontmijnen. In andere gevallen lokt het net meer agressie uit”, vertelt hij. “Het belangrijkste is dat we met z’n allen beseffen dat er bij een incident van seksuele intimidatie manieren zijn om te helpen. Als we die maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen, ben ik zeker dat we een grote verminderingen van het aantal gevallen van straatintimidatie zullen zien."