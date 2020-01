Meer dan 1 op de 10 lijdt aan een psychische stoornis mvdb

28 januari 2020

14u02

Bron: Belga 5 Psycho Ongeveer een op de tien volwassenen lijdt aan een psychische stoornis zoals angst of depressie. Dat blijkt uit een rapport van het federale onderzoeksinstituut Sciensano op basis van een gezondheidsenquête uit 2018. Voor het eerst werden ook jongeren en kinderen bevraagd. Die vertonen vooral ADHD-stoornissen, relatiestoornissen en emotionele stoornissen.

De meest voorkomende psychische problemen in ons land zijn angststoornissen (11 procent), verschillende vormen van depressie (9 procent) en eetstoornissen (7 procent). Jongeren van 15 tot 24 jaar worden dubbel zoveel getroffen door een eetstoornis.

Voor het eerst onderzocht het instituut ook psychische stoornissen bij kinderen en jongeren van 2 tot 18 jaar. Volgens Sciensano heeft ongeveer een op de tien jongeren in deze leeftijdsgroep een psychisch of gedragsprobleem dat professionele ondersteuning vereist. Jongeren hebben vooral relatiestoornissen (11 procent), emotionele stoornissen (10 procent), gedragsstoornissen (9 procent), AHDH-stoornissen (12 procent) en prosociale gedragsstoornissen (7 procent).



Toch zagen de onderzoekers dat twee op de drie van de ondervraagden zijn of haar niveau van psychisch welbevinden als positief omschrijft. "België is een van de landen waar de tevredenheid van bewoners hoog is: met een score van 7,4 op 10 scoren we hoger dan het Europese gemiddelde", legt Johan Van der Heyden, onderzoeker bij Sciensano, uit. Maar dat gemiddelde toont geen ongelijkheden. Zo tonen vrouwen, de actieve bevolking en sociaaleconomisch achtergestelde mensen een lagere score op levenstevredenheid en andere welzijnsfactoren, verduidelijkt Van der Heyden.

Alomvattend beleid

De meest getroffen groepen met geestelijke gezondheidsproblemen ten slotte zijn vrouwen, mensen tussen 25 en 54 jaar, senioren ouder dan 75 jaar en laaggeschoolden. Om deze kwetsbare groepen te ondersteunen en te beschermen, vindt Sciensano dat er samenhangende maatregelen moeten genomen worden in alle maatschappelijke sectoren. "Alleen een alomvattend beleid dat rekening houdt met de verschillende sociaaleconomische aspecten van het probleem van geestelijke gezondheid, zal het best mogelijke kader bieden voor kwetsbare bevolkingsgroepen en hen nieuwe perspectieven bieden", concludeert Johan Van der Heyden.

