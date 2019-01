Mannen reageren écht anders op pijn dan vrouwen Liesbeth De Corte

16 januari 2019

13u53

Bron: Science Daily 0 Psycho Mannen die geveld worden door een griepje, krijgen niet alleen last van koorts, maar ook van aanstelleritis. Althans, dat wordt (vooral door de vrouwelijke helft van de aardbol) beweerd. Maar klopt dat ook écht? Canadese wetenschappers zeggen nu van wel.

Het is een eeuwige discussie tussen man en vrouw: wie is nu de meest kleinzerige van de twee? Onderzoekers aan de McGill-universiteit en de universiteit van Toronto zijn nu dichter bij een antwoord gekomen. En dat dankzij een toevallige ontdekking tijdens een experiment met muizen.

Professor Jeffrey Mogil en zijn onderzoeksteam wilden zich verdiepen in hypergevoeligheid bij de diertjes. Meer bepaald kregen de muizen eerst pijnprikkels op een bepaalde plaats. Achteraf werden de beestjes teruggebracht naar die plek en werd gekeken hoeveel stress ze ervoeren. “Tot onze grote verrassing reageerden de mannetjes totaal anders dan de vrouwtjes”, vertelt Mogil. Terwijl de stressniveaus bij de mannetjes de hoogte in schoten, was dat bij de vrouwtjesmuizen totaal niet het geval.

Muizen en mensen?

Omdat de wetenschappers dit resultaat to-taal niet verwacht hadden, wilden ze kijken of dit verschil ook optrad bij mensen. En - je raadt het al - dat was inderdaad het geval. De proef werd herhaald bij 41 mannen en 38 vrouwen. Ze werden allemaal naar een kamer gebracht, waar ze een klein beetje pijn ervoeren doordat hun arm een of andere hittebron moest aanraken. Vervolgens moesten ze op een schaal van 1 tot 100 zeggen hoe pijnlijk de ervaring was. Vlak daarna moesten ze nog een onaangename oefening uitvoeren: ze moesten 20 minuten lang hun armen bewegen. Probeer het zelf maar eens: zéér pijnlijk.

De volgende dag ging het experiment verder. Oftewel keerden de proefpersonen terug naar dezelfde, specifieke ruimte, oftewel gingen ze naar een nieuwe plek. Daar kwamen ze weer in contact met de hittebron. Wat blijkt? Alleen de mannen op dezelfde plek vonden de ervaring pijnlijker dan de dag ervoor. Meer zelfs: hun schatting lag plots ook hoger dan die van de vrouwen.

“We hebben zo’n donkerbruin vermoeden dat mannen overvallen werden door stress door de herinnering van de eerste ervaring. Daardoor zouden ze ook gevoeliger reageren”, meent Mogil. Dat vermoeden werd bevestigd door een extra test bij de muizen. Zij kregen een stofje toegediend, wat het geheugen van de dieren in de war bracht. Het gevolg: de beestjes hadden bij de herhaling van het pijnlijke experiment geen extra stress.

“Dit bewijst dat de herinnering aan pijn je pijngrens kan beïnvloeden”, besluit Mogil. Volgens de onderzoeker kan deze bevinding van pas komen bij de behandeling van chronische pijn. “Een ding is zeker”, zo voegt hij daar nog aan toe. “Na deze studie ben ik plots niet meer zo trots om een man te zijn.”