Mannen en vrouwen schatten verkeerd in wat het andere geslacht aantrekkelijk vindt Stéphanie Verzelen

02 juni 2020

Mannen en vrouwen hebben allemaal een idee van hoe we eruit zouden moeten zien om in de smaak te vallen bij het andere geslacht. Hoe slanker als vrouw, hoe beter? En hoe gespierder als man, hoe liever? Onderzoek toont nu aan dat wat we denken, toch niet strookt met de realiteit.

Het is de vloek van de Tindergeneratie: uiterlijk speelt een erg grote rol in de wereld van swipes en dates. We hebben allemaal een idee van wat we aantrekkelijk vinden bij iemand van het andere geslacht. Én we vormen ons ook een beeld van wat het andere geslacht aantrekkelijk vindt bij ons.

Zeker in onze westerse samenleving baseren we ons daarvoor op stereotypes of beelden die we oppikken in de media. En drie keer raden: die doen ons geloven dat mannen graag slanke vrouwen zien en vrouwen graag gespierde mannen. Wetenschappelijk onderzoek stelde ook vast dat we daarvan overtuigd zijn.

De ideale lichaamsbouw

Die bevinding bracht psychologen Xue Lei en David Perrett op het idee om te testen of die overtuigingen ook stroken met de werkelijkheid. Vindt het andere geslacht werkelijk die specifieke lichaamsbouw mooi? Of beelden we ons dat in?

Voor het onderzoek ondervroegen ze 99 vrouwen tussen 17 en 26 jaar en 70 mannen tussen 18 en 25 jaar met een mobiele app. Daarin moesten de deelnemers de lichaamsbouw van een afgebeeld individu van hetzelfde geslacht aanpassen naar hun eigen lichaamsbouw, hun ideale lichaamsbouw en de lichaamsbouw die een persoon van het andere geslacht volgens hen aantrekkelijk zou vinden. Daarna moesten ze bij een afgebeeld individu van het andere geslacht de lichaamsbouw aanpassen naar hun persoonlijke voorkeur.

En ja hoor: de resultaten toonden aan dat de mannen niet zo uitdrukkelijk een slanke vrouw verwachten als de vrouwen dachten. En dat vrouwen niet zozeer een gespierd lichaam verkozen als de mannen dachten. De verschillen waren wel miniem, maar tonen aan dat we onze standaard voor aantrekkelijkheid bij het andere geslacht toch niet onmenselijk hoog leggen, ondanks de stereotypes en mediabeelden.

“Het is belangrijk om die foute overtuigingen te corrigeren, want zo verhelpen we misschien enige ontevredenheid die mannen of vrouwen om die reden voor hun lichaam voelen”, schrijven de onderzoekers. Het onderzoek werd gepubliceerd in de British Journal of Psychology.