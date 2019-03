Mannen durven van nature niét meer risico’s nemen dan vrouwen Liesbeth De Corte

20 maart 2019

12u10 0 Psycho Een cliché zo hoog als een huis: mannen durven van nature uit meer risico’s nemen dan vrouwen. Maar klopt dat wel? Chinese wetenschappers beweren alvast van niet.

Laten we meteen beginnen met een kleine nuance: verschillende studies hebben al aangetoond dat mannen wel degelijk méér risico’s durven nemen dan vrouwen. Maar volgens een nieuw onderzoek, dat gepubliceerd is in het vakblad Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), heeft dat niets te maken met biologische verschillen tussen jongens en meisjes. De omgeving en opvoeding speelt een veel grotere rol.

Professor Elaine Liu en haar onderzoeksteam hebben het gedrag van 500 kinderen nauwgezet bestudeerd. Deze kinderen komen uit 2 totaal verschillende etnische groepen in China. Aan de ene kant heb je de Han-Chinezen, een hele traditionele groep waarbij mannen het voortouw nemen. Aan de andere kant vind je de Mosuo, een matriarchale samenleving waarin moeders het voor het zeggen hebben.

De wetenschappers wilden nagaan in hoeverre de kinderen risico’s durfden nemen. Hoe? De kleintjes mochten een spel spelen, dat wat wegheeft van een loterij. Zo werden er 6 loterijtickets voor hun neus gelegd, en ze mochten er eentje uitkiezen. Op de rug van de kaarten stonden nummers, gaande van 1 tot 6. Hoe hoger dat cijfer, hoe minder kans ze hadden om een prijs te winnen, maar de prijs was wél groter. Bijvoorbeeld: bij ticket 1 won je gegarandeerd 3 Chinese yuan (omgerekend ongeveer € 0,40). Bij ticket 6 had je 50% kans om 10 yuan (omgerekend ongeveer € 1,40) te winnen.

Loonkloof

Zoals verwacht namen de jongste meisjes van de Mosuo-groep meer risico dan de jongens. Bij de Han-Chinezen gold het tegenovergestelde: hier namen de jongste meisjes net minder risico’s. Opvallend genoeg veranderde dit gedrag bij de oudere kinderen. Als de kinderen van de 2 etnische groepen samen met elkaar in de klas zitten en meer tijd met elkaar doorbrengen, beïnvloeden ze elkaar blijkbaar ook. De oudere Mosuo-meisjes nemen plots minder risico’s dan de jongens. Bij de Han-Chinezen was er geen verschil: ongeacht de leeftijd, blijven de meisjes minder risico’s nemen.

“Dit toont duidelijk aan hoe belangrijk de omgeving is”, besluit Lio. “Als we meisjes van jongs af aan kunnen aanmoedigen om risico’s te durven nemen, kan dat hun hele toekomst beïnvloeden.” Nog volgens de professor zou dit op de lange termijn belangrijke gevolgen kunnen hebben, zoals het verdwijnen van de loonkloof als vrouwen vaker om promotie en opslag durven vragen.