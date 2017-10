Magazine houdt 'meest sexy transgender vrouw' verkiezing Sophie Vereycken

Verkiezingen van de knapste celebrity, het mooiste model of de meest sexy Hollywoodacteur zijn schering en inslag. Maar nu is er een mannenblad dat ons toch nog weet te verrassen: Front Magazine zet namelijk als eerste een 'meest sexy transgender vrouw' verkiezing op poten.

Een hoopvolle noot, in een wereld die nog steeds erg door hokjesdenken genomineerd wordt. "Transgendervrouwen behoren tegenwoordig tot de top in de entertainmentindustrie," aldus de woordvoerder van het magazine. "Met deze verkiezing willen we dat succes vieren, iets dat hopelijk alleen maar positief kan zijn voor de hele transgendergemeenschap," klinkt het nog.



De tien kandidaten werden door het mannelijke lezerspubliek gekozen. De winnares werd niet alleen gekozen op basis van haar uiterlijk, ook haar uitstraling en persoonlijkheid speelden een rol. Uiteindelijk sleepte de 23-jarige Talulah-Eve Brown het kroontje in de wacht. De Britse kreeg in 2016 al bekendheid nadat ze net uit de boot viel in de finale van het populaire programma Britain's Next Top Model.

BrunoPress winnares Talulah-Eve Brown

Dit waren de andere genomineerden:

Carmen Carrera

Ze werd geboren als Christopher, maar koos ervoor om als Carmen door het leven te gaan. De Amerikaanse is vooral bekend als realityster.

Caroline Cossey

Caroline slaakte haar eerste babykreetjes als Barry Kennet Cossey, maar begon met hormoontherapie op haar zeventiende. Ze is één van 's werelds bekendste transgender vrouwen, en was de allereerste transgender vrouw die ooit in Playboy poseerde.

Laverne Cox

Officieel werd Laverne bij haar geboorte geregistreerd als Roderick Laverne Cox. Ze is het bekendst door haar rol als Sophia Burset in 'Orange Is the New Black'. Haar tweelingbroer M Lamar, speelt in twee afleveringen van de serie haar personage voor de transitie. Zelf zet ze zich ook actief in voor meer bewustwording van de transgendergemeenschap.

Isis King

Het grote publiek leerde Isis kennen tijdens haar deelname aan America's Next Top Model tijdens het zeventiende seizoen. Ze was de allereerste transgender vrouw die in het programma te zien was. Momenteel is de Amerikaanse nog steeds model, maar ook actrice en ontwerpt ze zelf ook kledij.

Andreja Pejic

Andreja Pejic, geboren als Andrej in Bosnië, vluchtte met haar moeder en broer naar Australië in de jaren 90. En dat heeft haar geen windeieren gelegd, want ze doet het momenteel ontzettend goed als model. Haar unieke uiterlijk leverde haar al campagnes en shows op bij Jean-Paul Gaultier en Marc Jacobs.

Gigi Gorgeous

De Canadese Giselle Loren Lazzarato, de meesten beter bekend als Gigi Gorgeous, werd geboren als Gregory. Tegenwoordig is ze model, actrice en vooral bekend op het internet via YouTube.

Jenna Talackova

Jenna zag het levenslicht als Walter, maar begon al op 14-jarige leeftijd met hormoontherapie. In 2008 tekende ze voor een geslachtsoperatie. Tegenwoordig is ze een bekend model en televisiepersoonlijkheid in Canada.

Candis Cayne

Al sinds 1990 is de Amerikaanse Candis Cayne een waar begrip in de New Yorkse nachtclubs. Sinds 1996 gaat ze als vrouw door het leven, en ze brak door in Hollywood in 2007 met haar rol in de ABC-serie 'Dirty Sexy Money'. Daarmee was ze de allereerste transgender actrice die ook een belangrijk en vast transgender personage speelde tijdens primetime.

