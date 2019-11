Luieren of to-dolijst afwerken: hoe je een vrije dag het best kunt besteden om weer op te laden

Psycho Misschien herken je het wel: je hebt eindelijk een vrije dag en zit vol ideeën met hoe je die wil besteden. Eindelijk die klusjes in huis doen, je oma bezoeken, winkelen of dat ene boek lezen. Maar aan het eind van de dag blijk je bitter weinig van je to-dolijst te kunnen afvinken. Is dat erg? En – belangrijker – hoe kun je een vrije dag nu het beste besteden om weer op te laden voor je werk?

Vraag je iemand: heb je elke week zeven uur de tijd om te trainen voor een marathon? Dan antwoordt bijna iedereen “nee”, zegt de Amerikaanse tijdmanagementexperte Laura Vanderkam in haar ruim 9 miljoen keer bekeken Ted-talk. Maar gaat je verwarmingsketel stuk en is je kelder ondergelopen met water, dan kun je ineens wél zeven uur vinden om de troep op te ruimen, een loodgieter te regelen en die te begeleiden.

Volgens Vanderkam moeten we dan ook stoppen met zeggen dat we nergens tijd voor hebben, want we hebben genoeg vrije tijd. Een week heeft 168 uur, dus zelfs als je 60 uur werkt, twee uur reistijd hebt per dag en elke nacht acht uur slaapt, heb je nog steeds 42 uur vrije tijd over per week.

Tijd is een keuze, is dan ook het motto van Vanderkam. “Zeggen dat je ergens geen tijd voor hebt, betekent eigenlijk: het is geen prioriteit.” We zouden onze vrije tijd meer moeten zien als een verwarmingsketel, adviseert ze. Bedenk wat voor jou prioriteit heeft of wat jij het belangrijkste vindt en richt op die manier je vrije uren in.

Doe iets leuks

Volgens Fred Zijlstra, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit van Maastricht, is het vooral van belang te doen wat je leuk vindt op een vrije dag. “Veel mensen nemen een dag vrij om vervolgens iets te doen wat móét gebeuren. Een ziekenhuisbezoek bijvoorbeeld, of een klusje in huis. Prima, maar op die manier herstel je niet van je werk. Door iets te doen waar je in opgaat, zoals bij een hobby of sporten, gebeurt dat wel.”

Wat je precies moet doen om te herstellen, hangt af van hoe je dagelijkse werkzaamheden eruitzien, zegt Zijlstra. Verricht je dagelijks fysieke arbeid, dan is sporten misschien niet de manier. Maar zit je veel achter de computer, zoals de meeste mensen tegenwoordig, dan kan sporten wel een effectieve manier zijn om je gedachten te verzetten. “Een activiteit als tv-kijken is dan te passief”’, vertelt Zijlstra. “Het lukt je dan waarschijnlijk niet om los te komen van je werk.”

Kies een onalledaagse activiteit

Hoogleraar publieksfilosofie en voormalig arts Marli Huijer, die onder meer het boek ‘Ritme: op zoek naar een terugkerende tijd’ schreef, maakt een onderscheid in ‘alledaagse’ en ‘onalledaagse’ activiteiten. Net als Zijlstra vindt ze dat je bij een ‘accudag’, zoals ze die noemt, moet kijken naar hoe de rest van je week eruitziet. ‘Als je een heel druk leven hebt, is het van belang om op een vrije dag rust te creëren”, zegt ze. Huijer zelf gebruikt standaard de zaterdag om op te laden. “Ik kijk dan: wat heeft er deze week ontbroken? Wat is er onalledaags?”

Heb je de hele week achter de computer gezeten, dan is beweging dus een goed idee. Maar andersom gaat die vlieger toch niet helemaal op. Ook als je een fysiek actieve week achter de rug hebt, is het goed om op een vrije dag niet alleen maar op de bank te hangen, aldus de filosoof. “Van nietsdoen, kun je alleen genieten als je eerst bewogen hebt.”

Dat klinkt calvinistisch – alsof je pas mag rusten na inspanning – maar dat is het niet, zegt Huijer. “Je kunt je lichaam hiermee een beetje voor de gek houden”, verklaart ze. “Als je eerst hebt gesport, is je lichaam de rest van de dag zo content dat je kunt genieten van het lummelen of rondhangen. Doe je dat niet, dan begint je dag al sloom en word je tegen het middaguur chagrijnig.”

Lees geen werkmail

Maar of je een vrije dag nu helemaal vol plant of zo min mogelijk uitvoert; het belangrijkste is dat je een vrije dag écht een vrije dag laat zijn. Dus: geen werkmail checken, bellen met collega’s of tóch nog een kleine klus afronden. Want die verleiding kunnen we, zo blijkt uit onderzoek, maar moeilijk weerstaan. Op een vrije maandag verzenden we maar 40 procent minder werkmails dan op een maandag die we wel op kantoor doorbrengen.

Zelf is Huijer elke zaterdag volledig onbereikbaar voor haar werk, zodat ze kan opladen. “Hard werken is niet erg, als je maar weet dat er een rustmoment aankomt”, verklaart ze. Voor het internet- en smartphonetijdeperk waren die rustmomenten heel duidelijk: bij de meeste beroepen werkte je zo’n vijf dagen van negen tot vijf en in het weekend laadde je weer op. Tegenwoordig lopen privé en werk veel meer door elkaar. Huijer: “Daarom moet je voor jezelf een duidelijk ritme creëren.”