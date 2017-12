Lichaamstaalexpert onthult hoe je kan zien of iemand jouw kerstcadeau haat avh

17u20

Bron: Daily Mirror 1 Thinkstock . Psycho We hopen natuurlijk van niet, maar over elf dagen zetten mensen ongetwijfeld weer massaal ongewenste cadeaus op 2dehands.be. Lichaamstaalexperte Judi James vertelt hoe jij kan zien of iemand jouw cadeau leuk vindt of niet.

Het is altijd een beetje stressen wanneer je je kerstcadeautje moet openmaken voor de hele familie, en vooral voor diegene van wie je het cadeau krijgt. Net omdat je een beetje zenuwachtig bent voor dit moment suprême onthul je onbewust of je het cadeau leuk vindt of niet. De Britse lichaamstaalexperte Judi James onthult zeven onbewuste signalen die verklappen of iemand je cadeau haat of niet.

1. Veel knipperen en wegkijken

“Knipperen is een teken van psychologische stress wanneer iemand aan het liegen is”, zegt James. “Leugenaars zullen altijd oogcontact vermijden om hun echte gevoelens te verbergen. Maar zo zien ze er alleen maar schuldiger uit.”

2. Te veel lachen

“Als we proberen te faken, glimlachen we vaak overdreven. Als we iets niet leuk vinden, dan doen we meestal alsof we het fantastisch vinden”, aldus James. Een valse glimlach herken je vaak aan de ogen. De mond lacht wel, maar de ogen lachen niet mee.

3. Andere ademhaling

Je kan zien of iemand zijn cadeau haat wanneer zijn ademhaling verandert. “Door de stress krijgt het lichaam een adrenalineboost, waardoor de ademhaling korter en minder diep wordt.”

4. Rood worden

“Een rood gezicht of nek zijn goede indicators wanneer iemand liegt.” Het schuldgevoel dat je krijgt wanneer je voor een hele kamer liegt, zorgt vaak voor rode wangen.

5. Anders bewegen

Stress zorgt ook voor verkrampte spieren. En dat kan je niet zomaar verstoppen. “Wanneer je bijvoorbeeld door de beveiliging in een luchthaven stapt en je helemaal niets te verbergen hebt, zal je toch anders door de metaaldetector stappen, een beetje zoals een marionet.”

Wanneer iemand een cadeau opent op kerstavond, zit die persoon meestal neer. Hou dus vooral de armen en handen in de gaten.

6. Het cadeau verstoppen

“Wanneer dieren eten niet lekker vinden, proberen ze het te begraven. Zo werkt het ook met cadeaus.”

Als iemand zijn cadeautje onder de tafel, onder een kussen of onder het inpakpapier verstopt, bestaat de kans dat je een verkeerd cadeau hebt gekocht. “Vaak proberen mensen het cadeau zelfs opnieuw te verpakken.”

7. Label checken

Dit signaal doet zich meestal voor een tijdje nadat het pakje is geopend. Wanneer iedereen al aan de feestdis zit, zal het ‘slachtoffer’ checken of hij het cadeau terug naar de winkel kan brengen.

Hoe fake je zelf het best?

Hoe open je nu eigenlijk best een cadeautje terwijl alle ogen op jou gericht zijn? Judi james heeft nog enkele tips om zo nuchter mogelijk te blijven én om zo goed mogelijk te faken wanneer je het cadeau niet leuk vindt.

1. Open het cadeau in stilte

“Zo openen kinderen een cadeau. Ze zijn zo gefocust op het pakje dat ze helemaal niks zeggen.” Zo moet ook jij het aanpakken: het moet eruitzien alsof al jouw aandacht naar het cadeau gaat, zo is de kans kleiner dat je verdacht overkomt.

2. Hou het geschenk voor je gezicht

Deze tip is vooral nuttig als je een kledingstuk krijgt dat je haat. “Hou het voor je gezicht zodat enkel je ogen erbovenuit steken. Zo kan je jouw reactie bijna volledig verbergen.”

Door het cadeau omhoog te houden, vermijd je bovendien dat je het meteen verstopt.

3. Leg het cadeau op je schoot

Hou het cadeau dicht bij jou. Zo geef je de indruk dat je er blij mee bent. Neem het nu en dan eens vast, zo versterk je alleen maar die indruk.

4. Probeer niet te glimlachen

Een valse glimlach herken je meteen, dus hou die zo veel mogelijk achterwege. En als je toch gaat glimlachen, zorg dan dat je ogen mee lachen.

5. Zeg dat je het cadeau haat

Dit is een riskante, maar ook een heel interessante tip. Wanneer je zegt “Ik haat het”, dan laat je al jouw negatieve emoties even los. De mensen in de kamer zullen je even in stilte aankijken, waarna je met een grijns zegt: “Natuurlijk niet, ik vind het geweldig!”

Met deze truc toon je even je echte emoties zonder dat iemand het merkt. Op die manier kan je je even over je ontgoocheling heen zetten.

Wij wensen jou fijne feestdagen en vooral leuke cadeaus toe!