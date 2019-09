Lezers vertellen over dat ene mooie gebaar: “Zonder aarzelen trok de man zijn trui uit” Liesbeth De Corte

05 september 2019

13u08 0 Psycho Branden in het Amazonewoud, zinloos geweld, online gekibbel. Als je de media volgt, heb je soms het gevoel dat je aan het kijken bent naar een slechtnieuwsshow. Genoeg is genoeg. Omdat 5 september de Internationale Dag van de Liefdadigheid is, bombarderen we je vandaag én de komende dagen met verhalen van mensen die aangenaam verrast werden door een vriendelijke daad van een vreemde.

Ellen: “Dit jaar ben ik naar Rock Werchter geweest. Naast heel wat muzikale hoogtepunten heb ik er ook een emotioneel moment meegemaakt. Tijdens het optreden van P!nk kreeg ik het moeilijk en moest ik zelfs huilen. De reden? Ze zong het nummer ‘Where We Go’. Dat liedje doet me altijd denken aan mijn opa, want het speelde in de auto toen ik uit het ziekenhuis vertrok nadat de dokter had gezegd dat ze mijn grootvader zachtjes zouden laten inslapen ... Op het moment dat de tranen over mijn wangen rolden, gaf een wildvreemd meisje me een zakdoek. Ze begreep niet wat er aan de hand was, maar wilde me toch troosten. Zo’n mooi gebaar. Ik wou even op mijn positieven komen en haar na het concert nadrukkelijk bedanken, maar enkele liedjes later was ik ze plots uit het oog verloren. Zo jammer. Misschien dat ze het nu leest? Wie weet. Ik ben haar in ieder geval nog steeds heel dankbaar.”

Nathalie: “Zo’n vier jaar geleden was ik nog geen werkende mens met een wagen, maar een stagiair die van hot naar her moest met het openbaar vervoer. Op zich geen enkel probleem! Maar op een bewuste dag zat ik Brussel, was het véél later dan gedacht en wilde ik snel-snel naar mijn kot in Antwerpen om nog wat verder te werken. Dus nam ik mijn smartphone uit mijn handtas en begon ik al wandelend een berichtje naar mijn stagebegeleider te sturen. Omdat mijn trein bijna vertrok, was ik gehaast. En opeens: baf! Al tikkend ben ik tegen een glazen schuifdeur gesmakt. Als een geluk bij een ongeluk had ik een bril op. Die montuur heeft de klap opgevangen en zo bleef ik van een gebroken neus bespaard, maar het leverde me wel een flinke snee onder mijn wenkbrauw op. Tot overmaat van ramp begon die snee ook hard te bloeden. Zo snel als ik kon maakte ik me uit de voeten. Lees: ik waggelde naar een bankje, een spoor van bloed achterlatend. You get the picture. It wasn’t pretty. Ik werd stante pede omringd door een heleboel mensen, waaronder Romy. Zij werkte in het UZ Brussel als klinisch psychologe en benadrukte dat ik meteen naar het ziekenhuis moest om de wonde te laten hechten. Omdat ze bang was dat ik zou flauwvallen, is ze spontaan mee op de bus gestapt richting het ziekenhuis. En dat niet alleen: ze heeft me geholpen aan de balie, me gezelschap gehouden in de wachtkamer en gerustgesteld vlak voor ik gehecht werd. Vervolgens heeft ze me opnieuw afgezet aan het station, zodat ik rustig richting Antwerpen kon treinen met een genaaide wenkbrauw. Achteraf was ik haar ontzettend dankbaar. Ik was geschrokken, draaierig en kende mijn weg in Brussel niet. Geen idee wat ik zonder mijn reddende engel gedaan zou hebben.”

Didier: “Als zesjarige was ik enorme fan van Super Mario en Sonic The Hedgehog, twee karakters uit videogames. Destijds had ik al een T-shirt met de iconische Italiaanse loodgieter op. Maar - je raadt het al - ik wilde er dolgraag ook eentje met mijn favoriete blauwe egel. Alleen vonden we er geen. Het internet bestond nog niet, dus daar konden we ook geen beroep op doen. Op een dag liepen mijn vader en mijn zus een onbekende man tegen het lijf die een trui van Sonic droeg. Ze legden uit dat ik enorme fan was en vroegen hem waar hij de sweater gekocht had. Zonder aarzelen trok de man het kledingstuk uit en gaf het aan mijn zus. “Hier, da’s voor uw broertje”, zei hij. Zomaar. Nu, meer dan dertig jaar later, ben ik dat verhaal nog steeds niet vergeten. De trui was veel te groot uiteraard, maar ik was het gelukkigste kind van de wereld.”

Valerie: “Enkele weken geleden passeerden mijn kinderen en ik het treinstation in ‘s-Hertogenbosch. Daar zagen we een jongeman staan met een bord in de lucht. ‘Free hug’, stond erop. Ik was verbaasd en nieuwsgierig, want ik had nog nooit zoiets gezien. We hebben de man een tijdje gadegeslagen. Zo’n 80 procent van de passanten gaven hem wel degelijk een knuffel. Onder groot protest van mijn tienerkinderen ben ik er uiteindelijk ook op afgestapt. Hij pakte me vast en ik vroeg waarom hij hier in godsnaam tijd aan besteedde. De kerel vertelde me dat hij er elke week stond. De enige reden is dat hij mensen wil laten voelen dat ze meetellen. Ongelofelijk, toch?”