Lezers vertellen over dat ene mooie gebaar: “Ik viel van de tram en was volledig in paniek” Liesbeth De Corte

07 september 2019

12u38 0 Psycho Branden in het Amazonewoud, zinloos geweld, online gekibbel. Als je de media volgt, heb je soms het gevoel dat je aan het kijken bent naar een slechtnieuwsshow. Genoeg is genoeg. Omdat NINA voor een vrolijke noot wil zorgen, bombarderen we je met verhalen van mensen die aangenaam verrast werden door een vriendelijke daad van een vreemde.

Tamara: “Elk jaar ga ik met een vriendengroep tijdens de paasvakantie naar Duitsland. Mijn zoontje Denzel heeft een neurologische aandoening waardoor hij rolstoelgebonden is. Hij heeft een looprekje, maar stappen blijft moeilijk. Toen alle kindjes paaseieren mochten zoeken, sukkelde Denzel ver achterop het veld en keek hij beteuterd rond. Plots kwamen alle kinderen spontaan hun chocolade eitjes naar ons zoontje brengen. Zo’n mooi moment. Met een krop in de keel liepen we daar met onze armen vol eieren.”

Yvon: “Niets zo ontroerend als onbekenden die een praatje slaan, als je het mij vraagt. Soms gebeurt dat als ik op de trein zit, als ik aan het liften ben of wanneer ik op reis ben. Één ontmoeting zal ik nooit vergeten: tijdens een vakantie in Polen ben ik overvallen door een kanjer van een onweer. Doorweekt klopte ik aan bij een huisje. Gelukkig vroeg de inwoner meteen of ik wou binnenkomen en liet hij me opwarmen met een tas thee. Meer zelfs: ik ben er blijven overnachten én heb met hem enkele leuke uitstappen in de buurt gemaakt. Na enkele dagen gaf hij me ook de contactgegevens van z’n vrienden in Polen. Zij hebben me allemaal met open armen ontvangen. Hartverwarmend noem ik dat. Twee jaar later kon ik hen een wederdienst bewijzen toen ze mij kwamen bezoeken in België.”

Sonia: “Enkele jaren geleden was ik gaan zwemmen in het recreatiedomein De Schorre in Boom. Heerlijk, zo in het zonnetje. Tot ik plots dreigende onweerswolken zag afkomen. Ik heb meteen mijn boeltje gepakt en snelde à la Speedy Gonzales naar mijn auto. Te laat, helaas. Op de autosnelweg werd ik overvallen door een wolkbreuk. Binnen de kortste keren stond alles onder water en viel mijn auto zelfs stil. Daar stond ik dan ... De piekermolen begon op dat moment overuren te draaien. ‘Wat moet ik nu doen? Niets? Ik zal maar gewoon wachten tot de regenbui over is’, dacht ik bij mezelf. Plots stapte er een man uit z'n wagen en duwde hij me uit het water. Met een trekkabel heeft hij me helemaal naar huis getrokken. Van een reddende engel gesproken."

Monique: “Toen ik stond te wachten op een tram zag ik in de verte een oudere man met veel moeite naar de deur schuifelen. Ik liep naar hem toe om een handje te helpen, en liet hem voor mij op de tram stappen. Plots zette de man een stap achterwaarts, waardoor ik zelf pardoes op het perron viel. Mijn ene been was onder de opstaptrede geschoven, het andere ernaast. Ik geraakte volledig in paniek omdat ik mijn laars niet meer los kreeg. Moest de tram doorrijden, zou ik er wel zeer bekaaid van afkomen. Dus ik begon te gillen en vroeg mensen om aan de noodrem te trekken. Niemand reageerde. Plots voelde ik twee sterke handen onder mijn oksels. Een boom van een vent trok me recht en wrikte mijn voet los. ‘Come on baby don’t cry’, knipoogde hij. Volledig verstomd heb ik die man niet fatsoenlijk kunnen bedanken voor z’n vriendelijkheid. Moest hij dit verhaal herkennen, krijgt hij van mij drie dikke virtuele zoenen."