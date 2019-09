Lezers vertellen over dat ene mooie gebaar: “Het bloed gutste over mijn gezicht” Liesbeth De Corte

08 september 2019

12u44 0 Psycho Branden in het Amazonewoud, zinloos geweld, online gekibbel. Als je de media volgt, heb je soms het gevoel dat je aan het kijken bent naar een slechtnieuwsshow. Genoeg is genoeg. Omdat NINA voor een vrolijke noot wil zorgen, bombarderen we je met verhalen van mensen die aangenaam verrast werden door een vriendelijke daad van een vreemde.

Lara: “Op Pukkelpop was ik getuige van een gesprek tussen twee onbekende meisjes. Laten we hen voor het gemak Sophie en Katrien noemen. Welnu, Katrien had te diep in het glaasje gekeken - dat is nog zacht uitgedrukt - en was aan de praat geraakt met een jongen. Het was overduidelijk dat die twee elkaar niet kenden. Sophie kende het duo evenmin, maar rook onmiddellijk onraad. Net als iedereen had ze door dat Katrien enorm dronken was, en dat de jongeman wou profiteren van de situatie. Het enige verschil met de andere omstaanders? Sophie liep meteen naar hen toe. Ze vroeg waar de vriendinnen van Katrien waren, maar dat wist ze niet. Ten einde raad viste Sophie de smartphone uit Katrien haar handtas. Ze checkte de meest recente berichten op WhatsApp en schreef een reactie. ‘Waar zijn jullie, ik vind jullie niet.’ Op die manier kon ze toch de vriendinnen van Katrien contacteren, die kwamen toegesneld. Ze waren danig geschrokken door de toestand van hun vriendin, en smeekten Katrien om met hen mee te gaan. Er kwamen zelfs traantjes aan te pas. Uiteindelijk hebben ze Katrien meegesleurd. Veilig naar huis, vermoed ik. Ik mag er niet aan denken wat er gebeurd zou zijn als Sophie zich niet had gemoeid ...”

Tineke: “41 jaar geleden reden mijn schoonbroer en ik naar huis, toen we plots werden aangereden door een wagen. Mijn hoofd was gekwetst, en ik kon niets meer zien door al het bloed dat over mijn gezicht gutste. Volledig in shock liep ik als een kip zonder kop rond de auto. De andere chauffeur had vluchtmisdrijf gepleegd en was in de verste verte niet meer te zien. Uit het niets dook een lieve man op: hij had een ambulance gebeld en probeerde me zachtjes gerust te stellen. Om het bloeden te stoppen, scheurde hij zelfs z’n T-shirt in stukken om mijn gezicht een beetje proper te deppen. Hij beloofde me dat hij zou proberen om de dag erna naar het ziekenhuis te komen, zodat ik hem fatsoenlijk kon bedanken. Jammer genoeg heb ik hem nooit meer gezien.”

Hannelore: “Elk jaar trek ik naar de bergen in Oostenrijk om te wandelen. In 2017 had ik net nieuwe steunzolen gekregen, waardoor mijn bottines niet meer zo goed zaten. Het gevolg: pijnlijke blaren. Bovenop de berg was ik zo hard aan het afzien dat ik zelfs begon te manken. Ik plofte neer en begon mijn rugzak ondersteboven te halen, in de hoop een pleister te vinden om de blaren af te schermen. Ondertussen voelde ik de blikken in m’n rug priemen. En ja hoor: alle mensen op een terras keken me scheef aan. Met uitzondering van één oudere man. Hij kwam naar mij met een doosje met pleisters in z’n hand en wenste me nog een fijne vakantie. Sindsdien loop ik met zijn verpakking rond, als herinnering dat een wildvreemde iemand gelukkig kan maken met een kleine geste.”

Julie: “Omdat ik regelmatig moet treinen tussen Brussel en Antwerpen heb ik een treinabonnement. Enkele dagen geleden was mijn abonnement verlopen. Ik had dit volledig over het hoofd gezien, maar mijn treinbegeleider had het - uiteraard - wel opgemerkt. Gelukkig toonde hij zich begripvol op. Hij stelde voor dat ik een goedkoop ticket zou kopen. Op die manier was ik slechts € 2,20 kwijt. Alleen was ik toevallig óók mijn bankkaart vergeten én had ik geen cash op zak. Het leek wel de wet van Murphy. Net toen ik dacht dat ik een boete aan mijn laars had, trakteerde de treinbegeleider me op een sympathieke glimlach. ‘It’s your lucky day today’, zei hij. Wat een fantastisch begin van mijn ochtend! Het toont aan dat we allemaal wat vriendelijker moeten zijn voor elkaar. Help elkaar. Spread the love, everywhere you go.”