Lezers vertellen over dat ene mooie gebaar: “Een trip naar Ikea is sowieso een gedoe, laat staan met een baby” Liesbeth De Corte

06 september 2019

15u05 0 Psycho Branden in het Amazonewoud, zinloos geweld, online gekibbel. Als je de media volgt, heb je soms het gevoel dat je aan het kijken bent naar een slechtnieuwsshow. Genoeg is genoeg. Omdat NINA voor een vrolijke noot wil zorgen, bombarderen we je vandaag én de komende dagen met verhalen van mensen die aangenaam verrast werden door een vriendelijke daad van een vreemde.

Eveline: “Tijdens mijn zwangerschap hebben mijn man en ik halsoverkop besloten om een nieuwe keuken te zetten. In plaats van die te laten installeren, wilden we zelf de handen uit de mouwen steken. Achteraf gezien hadden we dat beter niet gedaan. Mijn dochter is iets vroeger dan gepland geboren, dus moesten we met ons drietjes op meubeljacht. Een trip naar Ikea is sowieso al veel gedoe. Laat staan met een kindje van drie weken oud! Maar bon. Mijn dochter zat lekker knus in een draagdoek gewikkeld, dus al bij al viel het best mee. Tot we alle spullen in een kar begonnen te laden, om die naar de wagen te bollen. Dat was oppassen geblazen voor ons kleintje. Zij begon te wenen, want ze had honger. Fysiek gezien was ik ook nog niet tip top in orde. Maar het ergste? Iedereen staarde ons gewoon aan. Behalve één man. Hij zag ons sukkelen en liet zonder boe of ba z’n gezin achter. Hij sprak geen Nederlands of een andere taal die ik verstond, maar pakte gewoon de kar van ons over en deed teken dat we hem naar onze wagen moesten leiden. Hij heeft die zware kar helemaal tot daar geduwd en vervolgens alle pakketten in de aanhangwagen gelegd. Dat was - zonder twijfel - het liefste wat ik ooit heb meegemaakt.”

Jenny: “Meer dan dertig jaar geleden werkte ik bij een reisagentschap in ‘t stad. Elke dag nam ik een boemeltrein van het Kempische dorpje Grobbendonk naar Antwerpen. Om verveling tegen te gaan, begon ik geregeld te babbelen tegen andere treinreizigers. Eén van hen was Frieda. So far, so good. Maar in 1991 sloeg het noodlot toe. Ik had toen nog de gewoonte om af en toe naar een zonnebankcentrum te gaan voor een mooi kleurtje. Tijdens één van die bezoeken voelde ik me plots duizelig. Ik kon maar één ding denken: maken dat ik zo snel mogelijk vanonder de zonnebank ben. In paniek keek ik in de spiegel, en ik kon nog maar de helft van mijn lichaam scherp zien. De andere helft was volledig flou. Met veel moeite heb ik me bevend aangekleed. Diezelfde week ben ik langsgegaan bij een dokter en drie verschillende ziekenhuis voor verder onderzoek. Het verdict: drie bloedklonters in de hersenen die te wijten waren aan multiple sclerose (MS). Ik kon amper praten en lezen, voelde vreselijke tintelingen aan de rechterkant van mijn lichaam, én mijn man maakte bekend dat hij z’n biezen pakte en naar Engeland vertrok. Van timing gesproken ... Het was een en al ellende. Na een maand ging de deurbel, en tot mijn grote verrassing stond mijn treinmaatje Frieda op de stoep. Raar maar waar: bleek dat ze ook MS had. Nadat ik mijn verhaal had gedaan, zei ze eerlijk dat ze twijfelde of ik écht MS had. Pas vijftien jaar later, in 2006, werden die twijfels bevestigd. Bleek dat ik helemaal niet getroffen was door de aandoening. Een hele opluchting. Kortom, de dag dat Frieda aan mijn deur belde, heeft mijn leven veranderd. Haar bezoek was zó onverwacht, zo lief. Ze gaf me weer hoop. Ondertussen zijn we nog steeds de beste vrienden, en spreken we elke week af. Bij deze: dankjewel Frieda.”

Fleur: “Een tijdje geleden liep ik een supermarkt binnen voor een aantal boodschappen. Ik moest geen broodnodige spullen kopen. Eerder producten om mezelf te verwennen, zoals frisdrank en ijsjes. In de winkel kruiste mijn blik die van een onbekende, Joodse man. Vriendelijk knikten we naar elkaar. Toen ik even later aan de kassa stond, bleek er niet voldoende geld op mijn rekening te staan. Gênant. Ondertussen stond er ook al een rij mensen achter mij, ongeduldig te wachten om ook te betalen en naar huis te vertrekken. Met het schaamrood op de wangen vroeg ik de kassierster of ik enkele producten mocht achterlaten. Voor ik mijn vraag goed en wel had uitgesproken, werd ik onderbroken door de Joodse man. Hij stond erop mijn volledige winkelzak te betalen. Ik kon mijn oren niet geloven. We hadden het wel over een bedrag van € 30. Bovendien waren het allemaal spullen die ik niet écht nodig had. Voor ik het wist, had hij toch betaald. Verstomd vroeg ik zijn gegevens, zodat ik het bedrag kon terugstorten. Zijn reactie? ‘Dat is niet nodig. Het enige dat ik graag zou hebben, is dat je ooit iets gelijkaardigs voor iemand anders doet.' Mijn hart vulde zich meteen met een enorm gevoel van warmte en dankbaarheid. Ik verliet de winkel alsof me net een wonder was overkomen. (lacht) Ik zal die lieve man nooit vergeten. Sindsdien probeer ik ook zo vaak mogelijk iets lief te doen voor iemand anders. Dat is de sleutel tot geluk: kleine dingen die we voor elkaar kunnen doen en betekenen.”

Jasmien: “Ik was 16 jaar toen ik voor het eerst naar Graspop ging. Het muziekgenre was me totaal onbekend, maar omdat ik tickets had gewonnen, besloot ik om toch een kijkje te gaan nemen. Een vriend was meegegaan om me gezelschap te houden. Tijdens een optreden besloot hij naar voren te gaan, zodat hij kon deelnemen aan een zogenoemde ‘wall of death’. Ik besloot wijselijk om aan de kant te blijven staan. Plots grepen twee mannen me vast om me te laten crowdsurfen. Paniek! Gelukkig had een andere festivalganger dit in het snotje. De man - die met z’n ruige look, brede schouders en 2 meter grootte iets weg had van een viking - plukte me uit de lucht. Bezorgd vroeg hij of alles oké was. Zonder verpinken ging hij meteen een drankje voor me halen. De rest van het optreden heeft hij me gezelschap gehouden om me te ‘beschermen’. Vanaf dat moment werd ik verliefd op het festival, de muziek en de sympathieke mensen. Ondertussen zak ik bij elke editie trouw af naar Dessel.”

