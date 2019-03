Levenslessen van Cleopatra en co.: “Feminisme is eindelijk geen vies woord meer” Liesbeth De Corte

25 maart 2019

07u50 0 Psycho Feminisme is hot. Dat beweren onder meer Elizabeth Foley & Beth Coates. Dit Brits duo heeft net een boek uitgebracht, waarin ze levenslessen van 50 heroïsche vrouwen verzameld hebben. Zo kunnen we van de Japanse dichteres Akiko Yosano leren hoe we blij moeten zijn met onze boobies, terwijl de Keltische godin Boudicca inspireert om op te komen voor jezelf. Wij zaten neer met de twee schrijfsters.

Elizabeth Foley en Beth Coates leerden elkaar kennen in 2002, toen ze alle twee nog assistent-uitgever waren. Sindsdien hebben ze samen Italiaans geleerd, marathons gelopen én boeken geschreven. De laatste: ‘Wat zou Cleopatra doen?’, een boek dat recent ook in België is uitgekomen.

Het boek staat vol hartverwarmende, grappige en inspirerende verhalen van bekende vrouwen uit de geschiedenis. Onder meer Frida Kahlo, Coco Chanel, Annie M.G. Schmidt en Agathie Christie voorzien je van tips om zelfzekerder door het leven te stappen. Omdat niet alleen deze iconen, maar ook de 2 schrijfsters achter het boek onze aandacht verdienen, schotelden we hen enkele vragen voor.

1. Vanwaar komt jullie liefde voor boeken?

Elizabeth: “Als klein meisje was ik al een boekenwurm. Mijn ogen zijn sowieso geruïneerd omdat ik ‘s nachts stiekem onder mijn lakens nog boeken wou uitlezen. (lacht) Door te lezen werd ik precies meegevoerd naar andere werelden. Sindsdien ben ik verkocht.”

2. Hebben jullie een favoriete leesplek?

Elizabeth: “Vroeger vond ik het geweldig om in bad te lezen. Sinds ik een Kindle heb, probeer ik dat af en toe nog, maar dat is niet meer zo relaxerend als vroeger.” (lacht)

Beth: “In bed. Alhoewel, de allerleukste plek blijft toch wel een ligstoel op vakantie. Wanneer je zalig in het zonnetje ligt met een koud glas rosé in de hand.”

3. Jullie zijn niet alleen schrijvers, maar ook uitgevers. Wat is volgens jullie het belangrijkste aspect van een goed boek?

Beth: “Moeilijke vraag. Ik hou vooral van boeken waarbij je volledig meegesleept wordt. Waarbij de personages zó echt lijken, dat je vergeet dat ze voortkomen uit de verbeelding van de schrijver.”

4. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om ‘Wat zou Cleopatra doen?’ te schrijven?

Elizabeth: “We kregen het idee enkele jaren geleden toen er verschillende vrouwenmarsen werden georganiseerd tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Er werd toen op zó een negatieve manier gepraat over vrouwen, dat vrouwenhaat bijna weer hip leek. We waren bezorgd. Om onszelf een beetje gerust te stellen, keken we terug naar het verleden en naar vrouwen die zich ook niet klein lieten krijgen. Zo is eigenlijk het idee ontstaan om verschillende inspirerende biografieën te bundelen.”

Beth: “En de titel is gebaseerd op het geniale gezegde ‘What would Beyoncé do?’ (oftewel: wat zou Beyoncé doen?).

5. Wat is jullie favoriete verhaal?

Elizabeth: “Dan kies ik voor Agatha Christie. Zij heeft me totaal verrast. Ik had haar helemaal fout ingeschat. In haar hoofdstuk geeft ze een lesje in liefdesverdriet omdat ze even spoorloos verdwenen was nadat haar echtgenoot haar gedumpt had. Heel de wereld stond toen in rep en roer! En wist je dat ze de eerste vrouw in Europa was die rechtopstaand kon surfen?”

6. Beschouwen jullie jezelf als feminist? Hoe heeft het boek jullie veranderd?

Elizabeth: “Ik heb mezelf altijd gezien als een feminist. Door dit boek te schrijven, voel ik me extra geïnspireerd. Het is fantastisch om te zien hoe ver we al gekomen zijn op het vlak van vrouwenrechten. Maar tegelijk is het duidelijk dat er nog véél werk aan de winkel is.”

Beth: “Door dit boek voel ik me inderdaad nog meer geëngageerd. Toen we begonnen schrijven, was er nog geen sprake van de metoo-beweging. Veel vrouwen durfden zichzelf toen zelfs nog geen feminist noemen. Dat was toen nog een vies woord. Nu is dat gelukkig wel anders. En ook al moet er inderdaad nog veel veranderen, we zitten wel al op de juiste koers.”

