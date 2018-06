Levenscoach: "Perfectionisme is helemaal niet goed voor ons. We gaan er massaal aan onderdoor" Lotje van den Dungen

26 juni 2018

09u21

Bron: Trouw 0 Psycho Toen hij voor zijn 50ste twee hartinfarcten had gehad, besloot Marcel Hendrickx het roer om te gooien. Sindsdien begeleidt hij mensen met een drang naar perfect zijn. "We leggen zelf de rode loper uit naar een burn-out."

Ik scroll wat langs mijn sociale netwerken terwijl ik tijd uitzit in de trein. Een oud-klasgenootje heeft een boek geschreven, zie ik op Facebook - like. Ik scroll verder op Instagram. Een populaire fitness-girl laat aan 40.000 volgers haar gespierde lichaam zien op het strand van Bali. ‘Life is too short to miss things like this’, staat onder de foto - like. Maar vind ik het allemaal wel echt zo leuk? Ik heb geen boek geschreven. Zelden schrijf ik in een keer een foutloze tekst waar ik helemaal tevreden mee ben. Ik heb ook niet zo’n afgetraind lichaam en geen geld voor een vakantie naar Bali. Doe ik iets verkeerd?

Elke dag krijg ik ongevraagd spiegels voorgehouden die me eraan herinneren dat ik niet alles voor elkaar heb. Dat het altijd beter kan. Ik zeg wekelijks tegen mijzelf: fouten zijn menselijk, goede dingen kosten tijd en niet alles lukt in één keer. Deze millennial-mantra heb ik nodig om niet te blijven piekeren over mijn imperfecties. Maar het einddoel blijft hetzelfde: het moet beter, het moet perfect.

“Perfectionisme is helemaal niet goed voor ons”, zegt coach en schrijver Marcel Hendrickx (70) met ernstige blik. “Bijna een op de vijf mensen heeft een burn-out. We gaan er massaal aan onderdoor.” Is perfectionisme dan een ziekte? Nee, zegt de Vlaamse perfectionismecoach. “Het is dat stemmetje in ons hoofd dat zegt dat het nooit goed genoeg is. Dat het altijd mooier, beter, groter en sneller moet.” Perfectionisme is een hinderlijk gedragspatroon dat we onszelf aanleren. En het staat regelrecht in verbinding met faalangst en stress.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN