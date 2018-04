Leven als een kat: vier eigenschappen om van je huisdier te leren Kristel Mauriën

15 april 2018

18u23 0 Psycho Van je huisdier kan je wat leren, tenminste: als je een kat hebt. Volgens Alison Davies kunnen we ontzettend veel leren van hoe de eigenzinnige dieren in het leven staan. Door hun eigenschappen te kopiëren, zouden we gelukkiger, gezonder en relaxter worden.

‘Geen groter geschenk dan de liefde van een kat’, zei schrijver Charles Dickens ooit, en dat beaamt ongetwijfeld elke kattenliefhebber. Al eeuwenlang hebben mensen en katten een speciale band. Waar onze fascinatie voor de aaibare huisgenoten is ontstaan, weet niemand, wél dat ze altijd doen waar ze zelf zin in hebben. Het is dan ook door haar asielkatten Minnie en Honey te observeren dat auteur Alison Davies ontdekte dat we ontzettend veel van ze kunnen leren. In haar boek ‘Doe als een kat’ beschrijft ze meerdere manieren om je die bewonderenswaardige kattenkwaliteiten eigen te maken en methoden om ze toe te passen in je dagelijkse leven.

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN