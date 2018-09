Leren vergeven in 3 stappen Liesbeth De Corte

20 september 2018

13u02

Bron: PureWow 1 Psycho "Het is vergeven en vergeten." Gemakkelijk gezegd, maar in praktijk vaak veel moeilijker dan je denkt. Soms gaan er weken, maanden of zelfs jaren over en merk je dat je nog steeds een bepaalde wrok koestert. Zelfs al ben je van goede wil en wil je vergevingsgezind zijn, hoe doe je dat dan?

Een ruzie met een vriendin is uit de hand gelopen, je bent ontzettend hard op je tenen getrapt door een uitspraak van je ouders of gekwetst door een of andere flater van je lief. De enige manier om verder te gaan is door die andere persoon te vergeven, zo simpel is het. En toch. Waarom is dat zo moeilijk?

Volgens de Amerikaanse psychotherapeut Sarah Saffian voelt het goed om vast te houden aan een wrok. "Als je die gevoelens loslaat, krijg je de indruk dat de andere er gemakkelijk vanaf komt", legt ze uit aan PureWow. "Wrok koesteren is een soort van zelfbescherming. Boos zijn geeft je het gevoel dat je de touwtjes in handen hebt, in tegenstelling tot je kwetsbaar opstellen en durven erkennen dat je gekwetst bent." De enige oplossing? Door die warboel van emoties heen worstelen, en zand erover. Om je te helpen om je van je meest vergevingsgezinde kant te laten zien, heeft Saffian een stappenplan opgesteld.

Stap 1: begin bij het begin

Denk eens na over het incident. Wie heeft wat gezegd? Focus daarbij niet alleen op de andere, maar wees ook kritisch voor jezelf. Hoe voelde jij je: boos, verdrietig, geagiteerd, en waarom? Waarom heb je op een bepaalde manier gereageerd? Was je reactie niet te fel? Belangrijke kanttekening: het is niet de bedoeling om 'de schuldige' aan te duiden, wel om er achter te komen wat eigenlijk de oorzaak is van alle spanningen tussen jou en de andere.

Stap 2: vraag jezelf af waarom het zo lang duurt om de situatie te accepteren?

Kans is groot dat je al een hele tijd met opgekropte gevoelens rondloopt. Levert dat eigenwijs 'ik had toch gelijk'-riedeltje in je hoofd je een goed gevoel op? Of hoop je stiekem dat de andere zijn ongelijk nog toegeeft of zich verontschuldigt? Door hierover na te denken, zal je ontdekken hoeveel mentale energie zo'n wrok opslorpt, verklaart Saffian.

Stap 3: vergeven draait om meer dan 'sorry' zeggen

"Ik kan de andere niet vergeven, want hij of zij heeft zich nog niet verontschuldigd. Als excuses worden aangeboden, zit alles weer snor." Dat is een gemakkelijk excuus, maar komaan. Dit is hét moment om aan te tonen hoe matuur je bent. Vergiffenis is bovendien niet alleen een geste naar de andere, maar vooral naar jezelf.

De gouden raad van Saffian? Schrijf al je gevoelens neer in een brief, die je niet verzendt. Wat heeft je zo op stang gejaagd? Waarom ben je nog steeds kwaad? Jammer genoeg bestaat er geen aan- en uitknop voor je gevoelens, maar ze neerpennen kan helpen om ze los te laten, stelt de psychotherapeut.