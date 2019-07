Exclusief voor abonnees Lekker nietsdoen zonder schuldgevoel: ‘niksen’ is de opvolger van het hippe ‘hygge’ (en zo doe je het) Anna van den Breemer

22 juli 2019

10u48

Bron: De Volkskrant 2 Psycho Noem het de moderne paradox van vakantievieren: we willen direct flink ontspannen en die druk maakt ons juist rusteloos. Volgens internationale media bestaat er een simpele oplossing, namelijk ‘niksen’. Maar hoe doe je dat, écht nietsdoen?

Volgens het Amerikaanse tijdschrift Time is het Nederlandse begrip ‘niksen’ dé nieuwe Noord-Europese trend om een gestrest leven tegen te gaan, in navolging van het Deense ‘hygge’ (‘gezelligheid’) en het Zweedse ‘lagom’ (‘alles met mate’). “Niksen kan zo simpel zijn als gewoon wat rondhangen, om je heen kijken of naar muziek luisteren”, schrijft het blad. In de kop wordt voorspeld dat we deze nieuwe trend binnenkort ‘overal gaan zien’.

