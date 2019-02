Leer je wrok loslaten in 3 stappen Margo Verhasselt

19 februari 2019

07u55

Bron: Well+Good 0 Psycho “Wrok koesteren is als het drinken van vergif en verwachten dat de andere persoon eronder lijdt.” Nelson Mandela sloeg ooit de nagel op de kop. Een ding is overduidelijk: we moeten leren loslaten.

Dat vindt ook therapeut Jennifer Silvershein. “Vaak houden we vast aan negatieve gevoelens waarover de andere persoon geen enkel idee heeft. We gaan de hele tijd nadenken over wat ons stoort, maar de persoon in kwestie is niet op de hoogte van het probleem.”

Maar eens je erover begint na te denken, is er vaak geen weg meer terug. Wanneer je opnieuw denkt aan alles wat een persoon ooit misdeed, word je opnieuw boos en dan is het moeilijk om jezelf uit die mentale vicieuze cirkel te halen. Hoe moeilijk het ook kan zijn, het is wel degelijk mogelijk om die bittere gevoelens los te laten volgens Silvershein.

Praat erover

“Ik raad mijn cliënten aan om een oplossing te zoeken voor het probleem waarmee ze zitten. Dat kan gaan van een gesprek met de persoon die je stoort tot je eigen gedrag aanpassen. Kortom: er moet wel degelijk iets veranderen”, legt de therapeut uit. Als je de persoon aanspreekt, raadt de therapeut aan om uit te leggen wat er gebeurde, hoe je je voelt en wat nu juist het probleem is in jouw ogen.

Pas je verwachtingen aan

“Vaak beseffen we dat iemand gewoon niet aan onze verwachtingen voldoet. Iedere keer dat ze hun gedrag herhalen, stelt dat ons teleur en dan gaan we dat gebruiken als bewijs dat de persoon onbeleefd is of als reden om boos te zijn”, meent Silvershein. “Maar je kan beter zelf je verwachtingen veranderen dan wachten tot de persoon zijn of haar karakter aanpast.”

Denk zelf goed na

Dat moet niet per se alleen, je kan ook een goede vriend om raad vragen. “Ik moedig mijn cliënten aan om te praten of schrijven over hun wrok”, zegt Silvershein. “Vaak zijn enkele minuten praten over je gevoelens al genoeg om jezelf te verlossen van heel wat woede. Daarmee geef je jezelf tijd om de dingen sneller los te laten.”