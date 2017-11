Lazy sunday: 5 manieren om de stress even los te laten SV

12u26 4 Photo by Ariel Lustre on Unsplash Psycho Op zondag mag alles en moet niks. Zetelhangen, tot de middag uitslapen, ... alles is toegestaan. Behalve stress. Merk je dat die maandagzenuwen er toch al wat beginnen in te sluipen? Ga dan snel één van deze 5 dingen doen.

1. Ga sporten

Een luie zondag is hét uitgelezen moment om die loopschoenen aan te trekken en jezelf van de zetel los te scheuren. Sporten is niet alleen goed voor je conditie, het staat er ook om bekend stress te verlagen. Het is de ideale manier om even je hoofd leeg te maken, en die endorfines zijn ook mooi meegenomen.

2. Probeer mindfulness

En dan hoef je niet plots te mediteren of als een volleerde yogi ohm te neuriën. Een simpele ademhalingsoefening is al meer dan voldoende. Plaats je handen onder je navel en voel de zachte op- en neerbewegingen van je buik. Adem heel traag in, tel tot drie en adem weer uit. Pauzeer drie tellen en herhaal dit gedurende een minuut. Wat ook kan werken: tel tijdens het ademen traag af van 10 naar 0. Adem diep in en zeg "Tien". Adem vervolgens rustig uit. Ga zo door tot je de nul bereikt.

3. Geniet van een kopje thee

Zoek een leuk koffiebarretje op, of zet je gewoon thuis in de zetel. Een dagelijks kopje thee zou volgens het University College of London je lichaam helpen sneller te herstellen van stress. Deelnemers die zes weken lang vier kopjes zwarte thee per dag dronken, hadden een lager cortisol-gehalte, de meesten beter bekend als het stresshormoon. En zeg nu zelf: wat is ontspannender dat met een kopje thee in de hand de weekendkrant doorbladeren.

4. Shaken op Beyoncé

Dat jij je goed voelt wanneer je je favoriete nummer opzet, is geen gelukkig toeval. Muziek werkt ontspannend en het geeft ons een instant goed humeur. Vooral klassieke muziek zou goed zijn voor onze gemoedsrust, maar als je liever de heupen losgooit op Taylor Swift of Beyoncé is dat natuurlijk ook prima.

5. Lach die tanden bloot

Zelfs de meest geforceerde lachbui helpt al om te ontspannen. Luidop schateren verhoogt namelijk de hoeveelheid zuurstof in je lichaam, waardoor je bloedstroom versnelt en stresshormonen worden afgebroken. Wil je wél met reden lachen, gieren, brullen? Dan kan je natuurlijk ook altijd een leuke comedyshow opzetten.