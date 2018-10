Last van een depressie? Facebook weet het als eerste Nele Annemans

16 oktober 2018

12u53

Bron: The Daily Telegraph 0 Psycho Maanden voor de eerste symptomen zichtbaar of voelbaar zijn, kan Facebook al voorspellen dat je een hoger risico loopt op depressie. Zo blijkt dat mensen die in het beginstadium van een depressie vaker de woorden ‘ik’ en ‘mij’ gebruiken en veel droevige emoticons en hun gevoelens delen op hun feed.

Voor een 6 jaar durende studie werd het taalgebruik van meer dan 524.292 Facebook-updates van 683 mensen, van wie 1 op de 6 lijdt aan depressie, vergeleken met elkaar. Het algoritme dat die updates scande, werd ontwikkeld door het World Well-Being Project, een groep Amerikaanse onderzoekers die samenwerken om nieuwe technieken te ontwikkelen om het psychologische en medische welzijn van mensen te achterhalen op basis van hun taalgebruik op sociale media.

Daaruit blijkt dat de mensen bij wie later een depressie vastgesteld wordt, vaker de woorden ‘ik’ en ‘mij’ gebruiken en meer triestige emoticons en hun gevoelens delen op hun feed. Zo kon het algoritme al 3 maanden voordat de depressie echt werd gediagnosticeerd de eerste signalen herkennen. De onderzoekers hopen dan ook dat sociale media op de lange termijn kunnen gebruikt worden als een vorm van een onopvallende mentale screening.

“Sociale media zijn een relatief onbekend terrein als indicator voor depressie, zeker in vergelijking met biologische factoren”, aldus mede-auteur en professor Andrew Schwartz. “Maar ons onderzoek toont aan dat wat mensen op hun sociale media schrijven en doen, een deeltje van hun leven toont wat moeilijk via andere wegen of onderzoeken te achterhalen is. Zeker als je kijkt naar aandoeningen als depressie en angststoornissen, kan het digitale woordgebruik van mensen helpen om ze sneller te ontdekken.”

“We hebben de neiging om te denken dat sociale media slecht zijn voor iemands geestelijke gezondheid, maar ze blijken dus wel een belangrijk instrument te zijn om mentale ziektes te diagnosticeren, te monitoren en ze uiteindelijk ook te behandelen”, aldus Schwartz.