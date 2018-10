Languit of kaarsrecht? De manier waarop je in de zetel zit, verklapt heel wat over je persoonlijkheid Liesbeth De Corte

20 oktober 2018

14u42

Bron: House Beautiful 0 Psycho Ah weekend. Het moment waar je een week lang naar hebt uitgekeken is daar: je kan je lekker neervlijen in de zetel en een hele dag niets anders doen dan je favoriete serie bingewatchen. Maar wist je dat je zithouding veel vertelt over je persoonlijkheid en humeur?

Aan de manier waarop je neerzit, kan je heel wat aflezen. Dat beweert Robert Phipps, een Britse lichaamstaalexpert en de auteur van ‘Body Language - It’s What You Don’t Say That Matters’. “Je lichaamshouding is een weerspiegeling van je emoties en gevoelens”, laat hij weten aan het interieurmagazine House Beautiful. Hij somt de meest voorkomende zithoudingen op en vertelt wat die volgens hem willen zeggen. Klopt zijn analyse bij jou?

De zeester

Languit, met je benen gespreid over de sofa: dat is veruit de meest comfortabele én populairste houding. “Jammer genoeg zijn mensen die deze pose aannemen, vaak ongelukkig door hun job. De zeester is een manier om zoveel mogelijk te relaxen”, meent Phipps.

De X

Ook de ‘X’ komt veel voor. Daarbij zitten mensen meestal kaarsrecht met gekruiste benen. “Echt comfortabel kan je deze houding niet noemen”, beweert Phipps. “Je geeft je lichaam, schouders en rug niet de kans om te ontspannen. Dit kan erop wijzen dat je stress en bepaalde zorgen opkropt.”

Het ‘bommetje’

Veel mensen gaan quasi gehurkt zitten. Ze vlijen hun derrière wel neer op de zetel, maar omarmen de knieën. Vergelijk het met het ‘bommetje’, de befaamde sprong in het zwembad. “Mensen zien dit vaak als een angstige houding, maar studies tonen eigenlijk het tegenovergestelde aan. Deze positie is als het ware een reflectie van de houding van een baby, die tevredenheid uitstraalt.”

De boeddha

Bij de boeddha gaan mensen met de enkels over elkaar zitten, terwijl de handen ontspannen in hun schoot liggen. “Een symmetrische houding als deze toont tevredenheid en zelfvertrouwen.”

De pendelaar

Iedereen kent wel de typische pendelaar, die met z’n benen wijd open gespreid zit. “Dit geeft je het gevoel dat je alles onder controle hebt”, aldus Phipps. “Vaak gaat het om iemand die - letterlijk - met beide voeten op de grond staat en graag de touwtjes in handen houdt.”

De rebel

Vraag ons niet waarom, maar sommige mensen verkiezen de vloer boven hun zetel. Al komt Phipps met een logische verklaring. “Mensen die liever op de grond zitten, vinden hun sofa simpelweg niet comfortabel. Of ze hebben een rebelse aard en weigeren principieel om de regels te volgen.”

De hoek

Last but not least: degenen die op de armleuning van een zetel zitten. Meestal gaat het om bezoekers met een duidelijke boodschap: geen zorgen, ik blijf niet te lang.