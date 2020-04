Kunnen we over iets anders babbelen? Wat als je coronaconversaties beu bent

Corona is niet meer weg te slaan uit ons dagelijkse leven. Maar moet werkelijk elk gesprek over het virus gaan? Steeds hetzelfde liedje wordt op de duur vervelend. Klinisch psycholoog Sam Neefs geeft tips en uitleg voor iedereen die snakt naar andere topics om de gedachten even te verzetten.

Psycho Corona is niet meer weg te slaan uit ons dagelijkse leven. Maar moet werkelijk elk gesprek over het virus gaan? Steeds hetzelfde liedje wordt op de duur vervelend. Klinisch psycholoog Sam Neefs geeft tips en uitleg voor iedereen die snakt naar andere topics om de gedachten even te verzetten.

Of je babbelt met je collega’s, een nieuwe match op Tinder, enkele vrienden of je grootmoeder in het rusthuis, er is altijd een gemeenschappelijke noemer: je kan ervan op aan dat het coronavirus het gesprek overheerst. Logisch, want het heeft ons leven volledig op z’n kop gezet. Tegelijk lijken we een nieuwe fase in te gaan. Steeds meer mensen zijn coronamoe. Niet dat het nieuws hen niet interesseert, maar het moet niet élke seconde van élke dag innemen.

Herkenbaar, en heel begrijpelijk, stelt Klinisch psycholoog Sam Neefs. “In de leerpsychologie noemen we dat habituatie. Dat wordt gezien als de eenvoudigste vorm van leren en wil zeggen dat je went aan prikkels die steeds terugkomen. In dit geval gaat het dus om informatie over corona.”

Je bent dus geen weirdo als je het beu bent om te praten over dat vermaledijde virus. Al is er voor sommige mensen nog een andere reden om het gespreksonderwerp uit de weg te gaan. “Sommige mensen zijn angstiger dan anderen en maken zich zorgen over de hele situatie. Ze beschouwen hun gedachten als iets slechts, omdat ze er bang, emotioneel, verdrietig of wanhopig van worden. Om de piekermolen te stoppen, gaan ze alles wat hen aan de pandemie doet denken uit de weg. Dat noemen we vermijdingsgedrag. Opnieuw een verstaanbare reactie op moeilijke gebeurtenissen en gevoelens”, legt Neefs uit. Al maakt hij wel een kanttekening: “Je mag daar niet te rigide mee omgaan. Anders kan dat een problematisch gevolg hebben: door lastige onderwerpen constant te vermijden, gaan mensen denken dat het niet oké is om zich verdrietig of bang te voelen. Dat klopt niet natuurlijk. Die gevoelens zijn natuurlijk en onvermijdelijk."

Tiger King

Hoe je het ook draait of keert: het virus met de letter c komt sowieso ter sprake tijdens je babbels. “Het is zo alomtegenwoordig. Wie hoopt om het volledig te vermijden tijdens een conversatie, is gedoemd om te falen”, lacht Neefs. Wel kan je proberen om het gesprek in een andere richting te duwen. Met open communicatie, bijvoorbeeld. “Je kan letterlijk zeggen dat je het beu bent. Stel gewoon voor om over iets anders te praten. Toegegeven: dan stel je je kwetsbaar op, want je uit je gevoelens en je komt uit voor wat je wilt. Niet iedereen vindt dat even makkelijk.”

“Je kan evengoed humor gebruiken of zelf een ander gespreksonderwerp aanraken”, zo gaat de psycholoog verder. Een snelle zoektocht op Google levert al een schat aan inspiratie op. Perfect voor wat smalltalkideeën in je achterzak. Daarnaast kan je een kijkje naar jezelf nemen, stelt Neefs voor. “Een belangrijke voorwaarde is dat je je bezighoudt met zaken die niet gerelateerd zijn aan corona. Er zijn klassiekers, waar je in het normale leven ook over praat. Denk aan series of films die je gezien hebt.”

Zo was er naast corona inderdaad nog één onderwerp dat de laatste weken over de tongen ging. Tiger King, de verontrustende maar verslavende serie op Netflix. “Dat is dezer dagen een gemakkelijke afleider”, bevestigt Neefs. “Maar beperk je niet tot bingewatchen in de zetel. Breng wat variatie in je vrije tijd. Lees een boek, luister in een ruk naar een muziekalbum of maak een wandeling. Maak gebruik van de quarantainetijd om aan één stuk met één ding bezig te zijn.”

Zelfreflectie

“Als het je stoort dat corona allesoverheersend is, dan is het een goed idee om even stil te staan bij wat je belangrijk vindt. Benut de kans om aan zelfreflectie te doen. Wil je er zijn voor vrienden en familie? Bel ze dan op en zoek naar manieren om hen te verrassen. Raakt het je dat er een tekort is aan mondmaskers? Bekijk dan of je zelf maskers kunt maken. Dat is geen quick fix voor een gesprek, maar als je daarmee bezig bent, heb je meer dan voldoende gespreksstof.”

Videocalls maken de afstand iets kleiner

Als gevolg van de coronacrisis zijn we massaal aan het videobellen geslagen, en daar kan je ook inspiratie uit putten. Neefs:“Momenteel missen we allemaal onze vrienden en familieleden. Videocalls maken de afstand iets kleiner. Je kan elkaar zien, waardoor het een normaal gesprek benadert. Bovendien kan je in beeld allerlei gespreksonderwerpen zien.” Zie je in de living van je vriendin bijvoorbeeld een gitaar staan, en wist je niet dat ze muziek maakte? Begin daar dan over: hoelang heeft ze dat instrument al? Wat kan ze spelen?

Als je echt geen inspiratie hebt, is er nog een andere handige uitweg. Speel gewoon een spelletje samen. “Er zijn tal van mogelijkheden dankzij verschillende apps en videochats. Opties genoeg.”

Meer lezen:

Sociaal in quarantaine? Deze apps bieden de oplossing

Waarom je beter belt dan chat (+)

In de strijd tegen corona en andere virussen: kan je je afweersysteem ook zelf een boost geven? (+)

Veel mensen zitten de komende weken voortdurend thuis. In ‘Mijn Thuisblijfgids’ lees je diverse tips en tricks van experts en journalisten om deze periode (ook mentaal) gezond en met goeie moed te overbruggen.