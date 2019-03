Kort lontje? 5 redenen waarom je de kalmte moet bewaren Nathalie Tops

13 maart 2019

09u02

Bron: Goed Gevoel 0 Psycho Er zijn van die situaties die je haast uit je vel doen springen. Toch houd je het hoofd liever koel, aldus de medische wereld. En wel hierom.

1. Brompotten slapen slechter

Bij wie kwaad is, gaat de amygdala, het deel van de hersenen dat onze oerinstincten beheert, in overdrive. Omdat het je woede vertaalt als paniek, zal de bloedtoevoer naar je hart en ledematen stijgen. Daardoor wordt ontspannen - en dus ook slapen - haast onmogelijk. Kruip dus niet wrokkig in bed, maar noteer even wat je juist zo boos maakt op een stukje papier. Dat maakt je hoofd leeg, waardoor je woede stilletjes aan zal wegebben.

2. Woede veroorzaakt hoofdpijn

En niet alleen de bloedtoevoer neemt toe als je boos bent. Ook wordt er meer van de stresshormonen cortisol, adrenaline en testosteron vrijgegeven. Die duwen je lichaam in vecht-of-vluchtmodus en doen de bloedvaten en zenuwen die je brein omringen zwellen. De druk die daardoor ontstaat, kan wel eens tot hoofdpijn leiden. Een Brits onderzoek dat het gedrag van 422 volwassenen onder de loep nam, wees uit dat wie aangaf regelmatig last te hebben van hoofdpijn eveneens significant hoger scoorde op de ‘woede-schaal’.

3. Je wordt er sneller ziek van

Een te veel aan het stresshormoon cortisol kan je suikerspiegel uit balans brengen, onderdrukt de werking van de schildklier en kan zelfs botdensiteit doen verminderen, aldus een onderzoek van de universiteit van Southampton.

Aanvankelijk triggert de stof een ontstekingswerende reactie in het immuunsysteem, maar wanneer het hormoon langdurig in hoge concentraties in het lichaam aanwezig is, maakt dat het gevoeliger voor virussen.

4. Het wordt moeilijker om je eten te verteren

Eens het vlucht-of-vechtmechanisme in werking is gezet, wordt de bloedtoevoer naar gebieden als de ledematen verhoogd, die nodig zijn om actie te ondernemen. Daardoor moet ons verteringsstelsel het even met wat minder stellen, waardoor de goede darmbacteriën minder zuurstof krijgen en mogelijk sterven. En dat heeft zo z’n effect op de vertering.

5. Het maakt je angstig en depressief

Wanneer we kwaad zijn, verhogen onze hartslag en spierspanning: het lichaam verkeert in opperste staat van paraatheid. Komt deze reactie frequent voor, dan maakt dat het moeilijker voor de hersenen om de neuronen die bij deze reactie geactiveerd worden weer uit te schakelen. Daardoor blijft het gevoel van boosheid hangen, terwijl de aanwezigheid van gelukshormoon serotonine slinkt.