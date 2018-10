Knuffelen na een ruzie kan iedereen een beter gevoel geven Margo Verhasselt

05 oktober 2018

13u03

Bron: Bustle 1 Psycho We moeten eerlijk zijn: relaties hebben hun ups en downs. Zelfs de beste koppels maken af en toe eens ruzie, zijn het oneens of hebben woorden door een of ander misverstand. Na een ruzie gaan we allemaal op zoek naar iets wat ons een beter gevoel kan geven. Wat je dan het best doet? Elkaar eens stevig vastnemen!

Een onderzoek van The Department of Psychology aan de Carnegie Mellon University toont aan dat een simpele knuffel heel wat goed kan maken na een ruzie of stressvolle situatie. Wetenschappers ontdekten namelijk dat een knuffel of aanraking een goede manier is om iemand te kalmeren na een moment van stress of na een conflict. De studie werd gepubliceerd in het tijdschrift PLOS ONE en wijst erop dat mensen die geregeld fysieke affectie hebben, zowel fysiek als psychologisch gezonder zijn.

Een knuffel heeft immers de kracht om iemand zijn gemoedstoestand te kalmeren na een ruzie en vermindert ook de negatieve gevoelens die we hebben na een uitbarsting van iemand die we graag zien.

Zo voelden de deelnemers van het onderzoek die geregeld hun partner eens goed vastnamen over het algemeen meer positieve gevoelens dan negatieve, zelfs als ze ruzie hadden. Dat in tegenstelling tot mensen die niet graag knuffelden. De resultaten waren unaniem voor alle deelnemers ongeacht hun gender of leeftijd. Een knuffel werkt goed omdat op dat moment het hormoon oxytocine vrijkomt, wat gelinkt wordt aan het krijgen van goede relaties en opbouwen van vertrouwen. Ander onderzoek toont dan weer aan dat knuffels ook bloeddrukverlagend kunnen werken.