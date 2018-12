Klein maar fijn: 6 op de 10 vindt het niet erg om kleiner te wonen Liesbeth De Corte

Compact, tiny, micro. Wie momenteel op zoek is naar een nieuw stekje om te wonen of een huis wil bouwen, heeft de trend vast al opgemerkt. We gaan steeds kleiner wonen. En blijkbaar vinden de meesten dat niet zo erg, blijkt uit het nieuwste Life At Home Report van Ikea.

Concreet vindt 63% van de ondervraagde Belgen het geen probleem om in te boeten op woonoppervlakte. Al is er wel één belangrijke voorwaarde: de woning moet zich op een goede locatie bevinden. Dat betekent natuurlijk voor iedereen iets anders. Sommigen willen dolgraag in een drukke stad wonen, met veel winkels, café’s en parken in de buurt. Anderen geven dan weer de voorkeur aan rust en toegang tot natuur, weides en bossen.

Een opvallend gevolg van de tendens om kleiner te wonen? Steeds meer mensen zoeken en vinden het thuisgevoel buitenshuis. “2 jaar geleden gaven voor het eerst meer mensen aan zich ook thuis te voelen op plaatsen buiten hun eigen huis. Om na te gaan hoe de vork nu echt in de steel zit, hebben we in dit onderzoek zo’n 22.854 mensen uit 22 landen – waaronder 1.068 Belgen boven de 18 jaar – gevraagd wat hun huis tot een thuis maakt”, verduidelijkt Jolanda Wetzelaer, interieurspecialiste bij IKEA België.

Er kwamen 5 factoren uit de bus die bepalen of iemand zich ergens thuis voelt: privacy, geborgenheid, comfort, zeggenschap en saamhorigheidsgevoel. En dat zijn zaken die je tegenwoordig ook elders vindt. “Anno 2018 gaan mensen op zoek naar verchillende plaatsen waar ze zich thuis voelen. Een typisch voorbeeld is de koffiebar, die op een zodanige manier worden ingericht dat mensen zichzelf meteen thuis voelen als ze daar binnenstappen”, zegt Wetzelaer nog. “Ook de werkplek wordt veel huiselijker ingericht, of zelfs de sportclub waar je je niet alleen in het zweet werkt, maar ook vrienden ontmoet aan de bar of in een zithoek.”

Ook de dagelijkse activiteiten van Belgen verplaatsen zich steeds vaker buitenshuis. Meer dan één op de drie Belgen (35%) doucht, eet of kijkt tv buitenshuis, en wel meerdere keren per week. Zo is douchen op het werk, in de fitness of zelfs bij familie tegenwoordig helemaal normaal.

In één bed

Hoewel dagelijkse activiteiten steeds vaker buitenshuis gebeuren, slaapt 81% toch nog altijd het liefst in zijn eigen bed, in zijn eigen slaapkamer. Opvallend: hoewel 44% het liefst bij zijn partner slaapt, geeft bijna de helft (41%) toe het bed liever voor zichzelf te hebben. Een gevecht om het deken of gesnurk werden hiervoor als belangrijkste redenen aangegeven. Meer nog: 74% van die Belgen maakt er geen probleem van dat eerlijk toe te geven aan zijn partner.