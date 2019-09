Klaar voor hogere studies? Zo maak je nieuwe vrienden Liesbeth De Corte

16 september 2019

08u53 8 Psycho Voor veel jongeren is het (bijna) zover: de eerste dag aan een hogeschool of op een universiteit. Nagelbijtend keken ze ernaar uit. Eindelijk het ouderlijke huis uit, eindelijk vrijheid. Alleen kennen ze nog maar amper mensen in die nieuwe studentenstad. Hoe pak je dat aan? Wij vroegen het aan Griet Speeckaert van Teleblok, de virtuele hulplijn voor studenten van CM.

Laten we meteen met de deur in huis vallen: de eerste dagen en weken zijn ontzettend spannend. Voor iedereen. Elke student vindt het moeilijk om over koetjes en kalfjes te praten, in de hoop om een vriendschap te smeden. “Af en toe is er nog iemand van je middelbare school die dezelfde opleiding volgt als jij. Maar meestal is dat niet het geval en sta je er in je eentje voor. Dan moet je de stoute schoenen aantrekken”, meent Speeckaert.

“Wie ben jij?”

Lang moet je daar niet mee wachten. Je schiet het best in actie wanneer je jouw studiegenoten voor het eerst ziet. Dat kan zijn tijdens een ontmoetingsevenement dat je opleiding georganiseerd heeft, maar evengoed tijdens de eerste lesuren. “Stap je een aula binnen? Kijk dan even rond om te kiezen waar - en naast wie - je gaat zitten. Probeer dan om een woordje uit te wisselen. Dat kan heel praktisch zijn: vraag of een plaats nog vrij is of check dat je in de juiste les zit. Je kan ook jezelf voorstellen en simpelweg vragen hoe je buur heet. Voor je het weet, ben je aan de praat.”

Dat klinkt enerverend, maar - ik spreek uit ervaring - het loont. Ik heb geen idee meer waarover de eerste les aan de unief ging. Laat staan welke prof er vooraan stond. Maar ik herinner me nog levendig hoe een guitige blondine me enthousiast aansprak met de woorden: “Wie ben jij?” Nu, tien jaar later, reken ik haar tot één van mijn beste vrienden. En wie weet ... Misschien heb jij na enkele dagen ook een BFF aan de haak geslagen. Dat kan zeker, maar probeer tegelijk niet te veel te verwachten. Speeckaert: “Leg de lat niet te hoog. Het is niet nodig dat je na één week al iedereen bij naam kent. Het is al fijn als je enkele oppervlakkige gesprekken kon voeren."

Kortom, je moet niet verwachten dat je stante pede diepe banden gaat smeden, maar je moet wél je mond opentrekken. “Het is de taak van elke student om alles uit de kast te halen. Leg zo veel mogelijk contacten”, tipt Speeckaert. “Voor sommige introverte mensen vergt dat veel moed. Zij zullen uit hun comfortzone moeten komen, maar dat is noodzakelijk om een netwerk op te bouwen. Zo’n netwerk zijn mensen waar je niet elke week mee op café gaat, maar waarbij je terecht kan met vragen over de opleiding. ‘Wat moet ik studeren? Wanneer is de deadline voor een paper? Mag ik je notities lenen?’ Praktisch, maar onmisbaar.”

Wie zit er met dezelfde zorgen?

Smalltalk dus, maar hoe pak je dat aan? Speeckaert: “Hou het luchtig. Maak een grapje of stel voor om samen te lunchen of iets te gaan drinken. Trek het je niet aan als de gesprekken in eerste instantie houterig zijn. Dat is normaal.”

Als je zenuwachtig bent, kan je dat zelfs eerlijk vertellen. De kans is namelijk groot dat je gesprekspartner ook met de bibbers zit. Door samen te ventileren, creëer je een band. “Ben jij ontredderd door de enorme cursus die voor je neus ligt? Zeg dat luidop. Als iemand je mening deelt en er voor uitkomt, lucht dat op. Je krijgt het gevoel dat je er niet alleen voorstaat en dat je in hetzelfde schuitje zit.”

Door elkaar op die manier af te toetsen, kom je ook te weten of je op dezelfde lijn zit. Wie deelt je principes, zorgen en verzuchtingen? Zo groei je naar mensen toe die je écht goed liggen.

Hobby’s

Nog een goede manier om gelijkgezinden te leren kennen, is door even stil te staan bij wat jij leuk vindt. Doe je aan pilates, ga je graag naar musea of speel je een muziekinstrument? Verhuis je favoriete bezigheid dan naar de studentenstad. “Er zijn heel wat studenten die hobby’s en activiteiten organiseren vóór studenten. Dat is de ideale manier om mensen met dezelfde interesses te leren kennen. Hetzelfde geldt voor een studentenclub. Lijkt het je plezant om deel uit te maken van zo’n vereniging? Dan is het dé plaats om vrienden voor het leven te maken.”

Ook op kot kan je vriendschappen sluiten. “Heel wat studenten leren elkaar kennen in de keuken. Het kokkerellen an sich is al voldoende gespreksstof. Vraag of je peper of zout mag lenen, en de bal is aan het rollen. Durvers kunnen zelfs koken voor twee en vragen of iemand zin heeft om mee te eten.”

Eenzaamheid

Langs de andere kant kan het ook zijn dat er geen klik is met je kotgenoten of met bepaalde medestudenten. Probeer je dat niet te hard aan te trekken. “Na het middelbaar denken jongeren dat de studententijd fantastisch zal zijn. Ze verwachten dat ze kunnen profiteren van hun vrijheid, dat ze een heleboel nieuwe vrienden bijeen zullen scharrelen en van het ene avontuur in het andere zullen tuimelen. Maar waar ze geen rekening mee houden is dat het soms kan tegenvallen. Meer dan eens zullen ze ook alleen thuis zitten.”

Elke student wil erbij horen: bevestiging krijgen dat ze leuk, grappig, mooi en slim zijn. En elke student zal hier af en toe over piekeren. Door sociale media kunnen die twijfels zelfs toenemen. “Het lijkt alsof de hele wereld zich amuseert en jij de enige bent zonder kameraden. Of je krijgt last van fomo (fear of missing out): door al die foto’s van leuke gebeurtenissen op sociale media te zien passeren, ben je bang om iets te missen. Iedereen maakt dat mee en voelt zich af en toe eenzaam. Dat hoort er nu eenmaal óók bij.”

Die sociale media zijn trouwens niet alleen een slechtnieuwsshow, stelt Speeckaert. “Ze hebben ook voordelen. Het zijn handige kanalen om contacten en activiteiten te vinden”, legt ze uit. “In Gent bestaat zelfs een app voor studenten om elkaar te leren kennen, genaamd KLIK. Je kan er bijvoorbeeld zoekertjes plaatsen voor een sportbuddy, een gitarist voor je band of gewoon iemand om samen te koken.”

Heb je na enkele weken of maanden nog steeds het gevoel dat je geen aansluiting vindt? Dan kan je terecht bij de dienst voor studentenvoorzieningen van de hogeschool of universiteit. “Zij kunnen activiteiten aanraden, tips geven om contacten te leggen én ze geven psychologisch advies als je blijft kampen met eenzaamheid.”