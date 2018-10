Kintsugi: de Japanse kunst om je imperfecties te omarmen Liesbeth De Corte

05 oktober 2018

09u54 5 Psycho Niemand is perfect, en toch proberen we dat uit alle macht te verbergen. Kintsugi, een nieuwe hype die overgewaaid komt uit Japan, maakt daar komaf mee.

Jarenlang proberen we al om ons beste beentje voor te zetten. Elke dag trekken we onze kleerkast open om de perfecte outfit uit te kiezen. We zijn op zoek naar de perfecte job en het perfecte lief. Ook Instagram toont het leven door een roze bril, letterlijk dan, want we filteren erop los om onze foto’s net dat tikje mooier te maken. En zelfs Ed Sheeran strooit in zijn nummer ‘Perfect’ met het mooiste compliment: “You heard it darling, you look perfect tonight.”

Het is dan ook niet echt een verrassing dat er de laatste tijd wat tegenreactie komt. Kijk maar naar modelabels als H&M, Monki, Misguided of de webshop Asos, die striemen, cellulitis en andere ‘oneffenheden’ bij hun modellen niet langer wegwerken. Zelfs influencers durven hun ware ik te tonen op sociale media. Een mooi voorbeeld is Elodie Gabias. De West-Vlaamse post doodleuk lelijke foto’s van zichzelf terwijl ze gekke bekken trekt, haar vetrolletjes laat zien of frieten in haar neus propt. “Ik ben iemand die niet stilstaat bij wat andere mensen over mij denken”, vertelt ze. “Ik heb het grote geluk gehad van op het juiste moment per ongeluk iets anders te doen dan al de rest. Nu hoop ik gewoon dat mijn foto’s mensen laten lachen en hen goed laat voelen in hun vel.” En dat werkt, want de sympathieke lolbroek heeft ondertussen al meer dan 50.000 volgers achter zich geschaard.

Hé, het is oké

Die toenemende hang naar imperfectie blijkt ook uit Kintsugi, een oude Japanse techniek waarbij gebroken servies hersteld wordt met lak en goud. Japanners geloven dat de gouden barsten een voorwerp nog mooier en kostbaarder maken. Met andere woorden: een mooie metafoor voor het leven die toont dat het oké is om brokken te maken en je foutjes, angsten en onzekerheden te aanvaarden.

Die filosofie zet langzaam maar zeker ook voet aan grond in ons Belgenlandje. Op twee weken tijd zijn er bij ons twee boeken uitgekomen met de titel ‘Kintsugi’. Eentje van de Franse blogster Céline Santini, en een van de Amerikaanse wellnessexpert Candice Kumai. Kumai heeft er maar liefst dertig jaar over gedaan om haar boek af te ronden. Ze pakte zelfs haar koffers en trok ervoor naar Japan, het land waar haar moeder vandaan komt. “Pas daar begreep ik het opeens: kintsugi is hoe we allemaal voor onszelf moeten zorgen”, schrijft ze. “Veel mensen worstelen om dingen beter te doen, om zich opnieuw op te laden of om alles bij te houden. We zijn steeds op zoek naar het geheim om onszelf te verbeteren, maar ergens diep vanbinnen weten we dat zo’n geheim niet bestaat. Om te herstellen en ons compleet te voelen, moeten we aan het werk.”

Op de volgende driehonderd pagina’s legt Kumai uit hoe je dat precies doet. Ze somt tien principes op die je helpen om je volledig onder te dompelen in de filosofie van Kintsugi. We vatten ze hier even kort samen.

1. Wabi-sabi: omarm imperfectie

Wat ons betreft, is dit principe misschien wel het belangrijkste in het rijtje. “Perfectie lijkt geweldig, maar is altijd vluchtig. Goede tijden kunnen en zullen niet eeuwig duren en hoe meer je rekening houdt met het feit dat er moeilijke tijden zullen komen, hoe gemakkelijker het is die te overleven”, legt Kumai uit.

Ze raadt onder meer aan om jezelf te accepteren en op te houden met vergelijken. Gemakkelijker gezegd dan gedaan, dat geeft ze zelf toe. “In dit tijdperk van sociale media is het maar al te gemakkelijk jezelf te vergelijken met anderen. Maar als je hiermee ophoudt, dan geef je jezelf de kans rust te vinden.”

2. Gaman: verdraag moeilijkheden met geduld, veerkracht en tolerantie

“Vanaf jonge leeftijd leren Japanners hun kinderen het principe gaman: het vermogen te verdragen door kalm, geduldig en flexibel te blijven.” Kortom, gedaan met klagen. “We kunnen gaman toepassen in ons dagelijkse leven. Wat je ook overkomt – een stressvolle werkdag, een slecht humeur, een misverstand – je kunt leren er flexibel mee om te gaan.”

3. Eioshoku: voeding

“Goede dingen koken en eten vormt de basis van mijn op Kintsugi geïnspireerde manier om voor mezelf te zorgen.” Kumai bedoelt daarmee niet dat we en masse op dieet moeten, integendeel. Ze wil dat we lekker en gezond eten, en vooral veel verse producten, gezonde eiwitten, gefermenteerd voedsel en onbewerkte granen op het menu zetten.

4. Ki o tsukete: wees voorzichtig en zorgzaam

Iedereen die eens op een vliegtuig zat, heeft de volgende woorden vast al gehoord. “Zet eerst je eigen luchtmasker op en kijk dan pas of je buur hulp nodig heeft.” Ki o tsukete draait daar om hetzelfde principe. “Het betekent veel dingen, zoals wees voorzichtig, wees aardig voor jezelf en let op. We gebruiken die woorden als het gaat om mensen om wie we geven. Je wenst ze daarmee het beste, maar moedigt ze ook aan zorgzaam om te gaan met hun omgeving.”

5. Ganbatte: doe altijd je best

“De term ganbatte betekent dat je altijd je best moet doen, maar ook dat het goed genoeg is dat je dat doet”, verklaart Kumai. “Je hoeft geen perfectie van jezelf te eisen. Je hoeft niet de beste te zijn, je moet alleen je best doen.”

6. Kaizen: verbeter jezelf voortdurend

Ganbatte en kaizen gaan hand in hand, aldus Kumai. “Terwijl ganbatte je inspireert voortdurend de beste versie van jezelf te zijn, zegt kaizen dat je nooit je volledige potentieel bereikt.” Dat klinkt op het eerste gezicht ontmoedigend, maar is in feite een aanmoediging om altijd te blijven streven naar beter. En het zet je met beide voeten op de grond: je hele leven lang zal je leren, groeien en jezelf verbeteren.

7. Shikita ga nai: er is niets aan te doen

Shikita ga nai is zowat de Japanse equivalent van relativeren of de alombekende Disney-zin ‘Let it go’. “Het betekent accepteren wat je niet kunt veranderen en je best doen het van je af te schudden”, bevestigt Kumai. “Neem een beetje afstand van het probleem en zeg tegen jezelf: ‘Over vijf weken, maanden of jaren is dit totaal onbelangrijk geworden en dus besteed ik er niet meer dan vijf minuten aan’.” Adem diep in, relax en laat het los.

8. Yuimaru: je kring van dierbaren

Met yuimaru verwijst Kumai naar je sociale netwerk, en vooral je intieme vrienden en familieleden. “In ieders leven komen moeilijke periodes voor. Het is belangrijk ons te realiseren dat we op elkaar moeten kunnen terugvallen. Door onze successen te delen, worden ze versterkt. Door onze problemen te delen, worden ze draaglijker. Wat je ook probeert te bereiken, het helpt als je op je yuimaru steunt.”

9. Kansha: dankbaarheid

De Amerikaanse noemt kansha een van de belangrijkste concepten, hetgeen wat alle andere principes ondersteunt. “In de kern betekent het ‘dankbaar zijn’." Dat is niet alleen van toepassing bij het krijgen van cadeaus of complimenten, maar ook voor bepaalde momenten of ervaringen in je leven.

10. Osettai: zet je in voor anderen, aanvaard geschenken

Of je nu geweldig kunt koken, ontzettend grappig uit de hoek kunt komen of een mathematisch rekenwonder bent: iedereen heeft zo z’n eigen talent. En osettai draait rond het delen van dat talent. Nodig je vrienden uit voor een etentje, laat die collega die bulkt onder stress eens wat vaker lachen of help die chaotische neef van jou om z’n financiële zaakjes op orde te zetten. “Osettai is een geschenk dat je aan de wereld geeft door het uniekste en eerlijkste van jezelf te delen”, zo vat Kumai het samen.

Candice Kumai, Kintsugi. De complete Japanse lifestylegids, Spectrum, € 20.