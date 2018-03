Kijkcijferrecord voor Blind Getrouwd: waarom het nóg populairder is dan Temptation Island Nina Dillen

20 maart 2018

10u48 1 Psycho In het huwelijksbootje stappen met een wildvreemde, het blijft ons blijkbaar intrigeren: 1.119.000 kijkers Vlamingen keken gisterenavond naar 'Blind Getrouwd', vorige week waren dat er 1.441.000. Het kijkcijferrecord van Temptation Island blijft hangen op 532.500, een stuk minder dan de helft. Wat maakt dit liefdesexperiment zoveel populairder dan andere datingshows? "We lijken terug te verlangen naar romantiek en positiviteit op televisie", legt professor Sofie Van Bauwel uit.

Temptation Island mag dan wel regelmatig hét onderwerp zijn aan de koffieautomaat, toch is het kijkcijferrecord van 532.582 kijkers peanuts in vergelijking met de meer dan één miljoen Vlamingen die onbekende koppels voor het altaar willen zien verschijnen. De aflevering van vorige week was met 1.441.000 kijkers de best bekeken VTM-uitzending sinds de finale van 'K3 zoekt K3!'. Gisteren noteerde de zender bijna de beste maandagavond op televisie in bijna 15 jaar, mede dankzij het succes van het trouwprogramma. "Blind Getrouwd is voor kijkers veel herkenbaarder", legt professor Sofie Van Bauwel uit van de vakgroep Communicatiewetenschappen van de Universiteit Gent. Zij doceert onder meer televisiestudies en audiovisuele communicatie. "Je ziet er heel gewone mensen passeren, met wie we ons kunnen identificeren. De deelnemers zijn doorsnee Vlamingen, zoals jij en ik. Dat ligt heel anders bij bijvoorbeeld Temptation Island, dat bijna kijkt als een R&B-videoclip met schaars geklede mannen en vrouwen, overgoten met een sausje van alcohol. Het uitgangspunt is helemaal anders, net zoals het format, de sfeer en de regie van beide datingprogramma's."

De duiding die je krijgt van psychologen en relatietherapeuten, zorgt ervoor dat je er zelf iets uit kan opsteken professor Sofie Van Bauwel

Daten anno 2018

"Blind Getrouwd sluit daarenboven heel erg aan bij hoe daten er vandaag uitziet", vervolgt de professor. "De evolutie dat we steeds meer op zoek gaan naar een partner via apps of online, is vrij recent. Het concept van dit programma mag dan wel erg extreem zijn - blind trouwen met iemand - maar die zoektocht is wel herkenbaar voor velen. Je leeft mee met de deelnemers, leert hen op een dieper niveau kennen en er zit een zekere authenticiteit in waardoor we er graag naar kijken. Daar komt nog bij dat je duiding krijgt van psychologen en relatietherapeuten over struikelpunten binnen relaties, waardoor je er voor jezelf ook iets uit kan opsteken. Dat spreekt veel mensen aan."

Geen uitlachtelevisie

"Blind Getrouwd situeert zich niet in het hokje van uitlachtelevisie, waar Temptation Island zich wel eerder in bevindt. Dat laatste programma is vooral populair bij een jonger publiek, dat samen afspreekt om te kijken en er een guilty pleasure van maakt. Maar niet iedereen kan de excessen van dat programma appreciëren, omdat het bijvoorbeeld tegen hun ethiek of moraal indruist. Daarom spreekt Blind Getrouwd een breder publiek aan en is het meer een familieprogramma. Het moet het niet hebben van de commotie en het viraal gaan op sociale media, maar van een trouw publiek dat wekelijks terug komt om te kijken."

We identificeren ons veel makkelijker met de deelnemers uit Blind Getrouwd, doorsnee Vlamingen zoals jij en ik professor Sofie Van Bauwel

Positief verhaal

"Ik denk dat er ook een groeiende nood is aan een positief verhaal over de liefde in programma's. Het bedriegen en beliegen hebben we allemaal wel gezien intussen en we grijpen nu toch weer terug naar het mooie, positieve verhaal. Kijk bijvoorbeeld ook naar Hotel Römantiek. Die feelgood en die drang naar romantiek, daar hebben we opnieuw behoefte aan. Het uitgangspunt van het format is niet 'zouden ze elkaar bedriegen?', maar wel 'zouden ze bij elkaar blijven?', wat we ook graag willen zien gebeuren."

"Wat tot slot ook pleit voor Blind Getrouwd, is dat het nog maar het derde seizoen is en we het daarom nog niet beu zijn. Ik heb de indruk dat er voor Temptation Island steeds minder belangstelling is, omdat het nieuwe er stilaan af is. Op Blind Getrouwd zijn we voorlopig nog niet uitgekeken."