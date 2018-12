Kerstfeest bij je thuis? Zo word je de perfecte gastvrouw NT

Of het nu met kerst is of met oudjaar: tijdens de eindejaarsperiode krijg je gegarandeerd een keertje volk over de vloer. Ben je geen keukenprinses? Geen paniek! Dankzij de tips van culinair journaliste Louise De Brabandere is je etentje sowieso een schot in de roos.

Een goede voorbereiding is de sleutel tot alles

Tenminste als je niet de hele avond in de keuken verstopt wilt zitten. Vooral als je voor grote groepen kookt, is het nuttig om vooraf een planning op te maken met alle to do’s. Wees niet te optimistisch tijdens het opstellen ervan en tel overal gerust een halfuurtje bij. Stress, wie?

Merk je dat je toch niet op tijd klaar raakt? Wees dan niet bang om de hulp van je gasten in te roepen. Vrienden en familie verwachten heus geen restaurantservice en zullen het dus zeker niet erg vinden om zelf de handen uit de mouwen te steken.

Bekend en bemind in plaats van experimenteel

Een beetje spanning is fijn, maar als je voor grote groepen kookt, speel je het best op zeker. Lees: bewaar dat interessante maar ingewikkelde recept voor een andere keer en maak gerechten die je al eens bereid hebt. Zo oogst je sowieso succes.

Quality time dankzij stoofpotjes en ovenschotels

Schuimpjes, à la minute opgeklopte sauzen of vis met de perfecte cuisson: allemaal indrukwekkend, maar ook ongelooflijk tijdrovend. Komt er een grote groep langs, dan speel je beter op safe met een ovenschotel of stoofpotje. Deze gerechten maak je gemakkelijk op voorhand klaar en hoef je op de avond zelf enkel maar in de oven te schuiven of op te warmen. En dat terwijl jij ondertussen gezellig bijpraat met je gasten.

Breng sfeer met goedkope details

Mik op een fijne avond met lekker eten, maar leg de lat voor jezelf niet té hoog. Niemand verwacht een feesttafel zoals die uit de boekjes. Een paar details, die niet duur hoeven te zijn, brengen meteen een hele hoop sfeer. Wat verse bloemen en eucalyptustakjes verfrissen het geheel, terwijl een paar kaarsen het meteen een pak gezelliger maken. Gebruik je rozemarijn in de keuken? Heb je nog wat over, dan kan je er de servetten mee decoreren. Instant kerstsfeer gegarandeerd!

Stoffen tafellakens zijn geweldig op restaurant. En oervervelend om zelf te strijken. Jezelf zo’n exemplaar aanschaffen hoeft absoluut niet. Linnen of katoenen servetten geven je feesttafel evengoed een luxueuze touch.

Foutje? Wat niet weet, niet deert

Loopt er iets mis? Just go with the flow en probeer je zo weinig mogelijk zorgen te maken. Je gasten hoeven niet te weten dat je taart wat ingezakt is of je vlees eigenlijk wat meer rosé moest zijn. Als de smaak en de sfeer maar goed zitten! Zwijg die kleine schoonheidsfoutjes dus gewoon dood. Naar alle waarschijnlijkheid zullen je gasten er niet eens iets van merken. Of ze zullen het je wel vergeven. Om helemaal in de kerststemming te blijven: het is immers het gebaar dat telt.

Nog inspiratie nodig? Louise deelt haar recepten op www.thursdaydinners.com.