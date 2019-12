Kerstfan of Grinch? Wetenschap legt uit waarom bij sommige mensen het kerstgevoel ontbreekt

VW

10 december 2019

16u49

Bron: Metro 1 Psycho Loop jij al van midden november ‘Falalalala’end’ door de gangen en vormt ‘All I Want for Christmas’ de soundtrack van jouw decembermaand? Dan ben jij ongetwijfeld een kerstfan in hart en nieren. Helaas is niet iedereen dat, en dit is hoe dat komt.

Je al dan niet kerstig voelen is geen simpele emotie, maar een combinatie van verschillende gevoelens. Tenminste, dat zegt Patricia Riddell, professor neurowetenschappen aan de Universiteit van Reading. Volgens haar zijn het geluk, ontzag, de verrassing en liefde die we voelen tijdens deze periode ervoor verantwoordelijk dat zowel dopamine (het beloningsmolecuul) als oxytocine (het hormoon dat ervoor zorgt dat we ons verbonden voelen met mensen die ons na aan het hart liggen) vrijkomt in ons lichaam.

Het grote probleem ligt er volgens Riddell echter in dat anticipatie ook tot teleurstelling kan leiden. “Ons brein beoordeelt niet hoe gelukkig we zijn, maar meet eerder het verschil tussen hoe gelukkig we hadden verwacht te zijn en hoe gelukkig we ons uiteindelijk -maar- voelen.” Door te hard uit te kijken nar kerst, verhogen we onze verwachtingen van geluk en voelen we ons daarom vaak minder gelukkig dan we gedacht hadden. Riddell zegt daarnaast ook dat wanneer we bepaalde gebeurtenisssen begrijpen, we de emotionele intensiteit verliezen.

Dat is meteen ook een punt dat wordt bevestigd door Krystine Batcho, professor psychologie aan het Le Moyne College, die de Nostalgia Inventory Test uitvond. Deze test meet hoe nostalgisch mensen zich voelen. “Op basis van onze ervaringen uit onze kindertijd heeft Kerstmis onrealistische verwachtingen gecreëerd in ons brein”, zegt Batcho. De magie van de Kerstman die pakjes brengt wordt eens we ouder worden volledig doorprikt. Het feit dat we nu zelf op zoek moeten naar het idee kerstcadeau voor onze kroost, en daarvoor drukke winkels en lange wachtrijen moeten trotseren neemt heel wat van die magie weg. “Het is dus niet verwonderlijk dat we ons min of meer teleurgesteld voelen wanneer de kerstperiode voor de deur staat. Onze herinneringen aan hoe het vroeger was zijn immers vaak rooskleuriger dan de realiteit.”