Kerstdag: 5 dingen die je vandaag beter niet op sociale media post NA

25 december 2018

09u44

Bron: Goed Gevoel 0 Psycho Anno 2018 hebben we de neiging om élk heuglijk moment op sociale media te posten. Maar trop is te veel en te veel is trop. Vergeet daarom vandaag even je likes en val je vrienden niet lastig met de volgende berichten.

1. Een screenshot van je verlanglijstje

Tenzij de kerstman je volgt op Facebook en Instagram is het niet nodig om met je vrienden te delen wat je graag zou willen hebben.

2. Al de cadeautjes die je gekregen hebt

Natuurlijk zitten we hier aan de andere kant jaloers te wezen op je nieuwe iPhone, designerhandtas of duur horloge. Maar dat is niet waar de kerstdagen om draaien, toch?

3. Je kerstboom

Net zoals kerstmaaltijden, zien ze er allemaal een beetje hetzelfde uit na een tijdje.

4. Een quote

Tenzij hij echt hilarisch is.

5. Absurd veel hashtags

En dat geldt het hele jaar door. Dit jaar dus geen #christmas#family#presents#party#food#kerst#love#happy#together. Beperk je liever tot een of twee.